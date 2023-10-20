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Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ»

20 октября
2023 год

Новости кино >>
20 октября 2023
Премьера остросюжетного детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем сериал выйдет в эфире телеканала РЕН ТВ, сообщает пресс-служба стриминга.

Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налёты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко). Он хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но в этот раз его ждет неудача. Бандиты неуловимы, никто и ничего про них не знает. Это бесперспективное дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским (Александр Устюгов), который ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку. Мужчины недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами. Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощеный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасет жизни тысячам ленинградцев. Кроме суровых рабочих испытаний, их ждет и неожиданный конфликт из-за женщины – самоотверженной Юлии (Мария Лисовая), сотрудницы Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

«Я сам из Петербурга, и эта тема близка для меня. Мои бабушки – блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда. Мне даже приходилось консультировать московскую группу на предмет каких-то особенностей, что касалось декорационных решений или ещё чего-то подобного. Мой персонаж, который приезжает на расследование в блокадный Ленинград – такой московский хлыщ, одетый немножко не по погоде, в кожаном плаще и шляпе, повеса – во всяком случае такое впечатление он должен создавать в самом начале. У него, конечно, тоже есть кое-какие тайны, но в начале он должен восприниматься как такой неприятный тип. Надеюсь, в ходе сериала удастся изменить у зрителей такое мнение о моём персонаже», – говорит Устюгов.

Производством сериала занимались РЕН ТВ и Star Media Vision. Автором идеи является генеральный директор телеканала Владимир Тюлин. Сценарий сериала написали Юрий БессоновКрик совы») и Артемий КоролевКрутые меры»), которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок и т.д. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге.
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Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ» фотографии
Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ» фотографии
Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ» фотографии
Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ» фотографии
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