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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября

20 октября
2023 год

Новости кино >>
20 октября 2023

Премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», получившего главный приз фестиваля «Новый сезон», состоится 9 ноября на Wink и START, сообщают пресс-службы сервисов.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября
фото: онлайн-кинотеатры Wink и START

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство переплетаются в единую динамичную историю о поколении и 80-х.

В сериале сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Антон Васильев, Анна Пересильд и другие.

«После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих “пацанов”, поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться», — говорит Сергей Бурунов.
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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября фотографии
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября фотографии
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября фотографии
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