Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября

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Новости кино Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич и Анна Банщикова отправятся на поиски бриллиантов Стартовали съемки приключенческой комедии «Кто быстрее?»

Спутник телезрителя «Палата»: С ума сойти 18 октября, 22:30, viju TV1000 action

Обзор сериалов «Чем глубже в Россию «Реальных пацанов» посылаешь, тем интереснее»: Репортаж со съемок прощального сезона народного сериала Колян отправляется в деревню – а за ним и все остальные

Новости кино Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября Детективную мелодраму покажет телеканал «Россия»

Новости кино Победителями Третьего «НСТ Хоррор Феста» признаны «Кошки-мышки» и «Костяной домик» Первый впечатлил жюри, а второй приглянулся зрителям

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