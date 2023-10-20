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Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля

20 октября
2023 год

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20 октября 2023

Лауреатами III Московского Курдского кинофестиваля стали фильмы «Неслыханное» Рамазана Килича (лучший игровой короткометражный фильм), «Горы: женское повествование» Ребвара Махмудпура (лучший документальный короткометражный фильм), «Память» Вейси Алтая (лучший документальный полнометражный фильм) и «Дыра в стене» Билала Коркута (лучший художественный полнометражный фильм), сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля
фото: Пресс-служба Московского Курдского кинофестиваля

В жюри, которое выбирало лучший художественный фильм, входили российский режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, актриса театра и кино Юлия Хлынина, а председателем жюри была генеральный продюсер кинокомпании «Пан-Атлантик Студио», член Европейской киноакадемии и Европейской Ассоциации продюсеров Екатерина Филиппова.

Короткометражное игровое кино оценивали иранский режиссер, писатель и кинокритик Амир Голами и иракская актриса театра и кино Чрика Мохаммад Али. Его возглавлял актер, режиссер, писатель и журналист из Дохука (Иракский Курдистан) Ибрагим Селман, снявший около 80 короткометражных фильмов. Победителей в соответствующей секции неигрового блока выбирали режиссер и сценарист Кейван Фахими, являющийся председателем совета директоров иранского Института искусства и культуры, а также родившаяся в Дамаске немецкий режиссер и продюсер Несрин Абдин. Председателем жюри был режиссер и сценарист Ребера Доски из Дохука.

В жюри полнометражного документального конкурса входили актер, режиссер и продюсер Дэнни Дарел, сыгравший во многих известных фильмах, режиссер и продюсер Хави Ибрагим. Председательствовала в жюри иранский режиссер Шилан Саади, которая является членом Иранской ассоциации кинематографистов-документалистов и обладателем множества наград.

III Московский Курдский Кинофестиваль проходил с 13 по 19 октября. В конкурс игрового кино вошли 5 полнометражных фильмов, в конкурс документального — 7 картин, в короткометражной секции 27 художественных и документальных лент. География участников очень разнообразна: конкурсные фильмы созданы в Ираке, Иране, Турции, Германии, Греции, Швеции, Сирии, Испании.

Курды – это крупнейший народ без единого государства, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Фильмы Московского Курдского кинофестиваля познакомят зрителей с эстетикой и богатством этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов курдского народа, которые являются настоящими сокровищами восточного кинематографа.
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Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля фотографии
Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля фотографии
Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля фотографии
Объявлены победители III Московского Курдского кинофестиваля фотографии
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