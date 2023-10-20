Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Родные люди
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь»

20 октября
2023 год

Новости кино >>
20 октября 2023

На телеканале «Dомашний» завершились съемки мелодрамы «Сколько стоит любовь» с Евдокией Юшкевич и Олегом Назаровым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

«Семья для моего героя в приоритете. Он готов на всё ради своего сына. Даже такой «отчаянный» шаг как фиктивный брак был для того, чтобы ребёнку было хорошо, а не для собственного благополучия. Иронично, что эти обстоятельства неумышленно делают моего персонажа по-настоящему счастливым. Из нашей истории можно сделать вывод, что любовь нельзя мерить деньгами и статусом, ведь это чувство бесценно», – отмечает Олег Назаров.

По сюжету домработница Катя стала невольной причиной разрыва отношений Марины и Максима прямо перед их свадьбой, из-за чего лишилась работы. Бизнесмен Олег Данилов предложил ей фиктивный брак, чтобы забрать сына у бывшей жены. Катя согласилась – гонорар за эту сделку поможет освободить брата от долгов. Став женой Данилова, Катя попала в круговорот событий: неожиданный приезд матери Олега, перед которой надо разыгрывать счастливых молодоженов; преследования Максима; «наезды» бандитов; попытки «бывшей» вернуть Олега… Преодолевая эти препятствия, сможет ли Катя ответить на вопрос – сколько стоит любовь?
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками»
Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое»
Новая неделя премьер на «Dомашнем» стартует «Сказочным сном»
Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа
Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой
Софии Хандамировой приснилась альтернативная жизнь с Александром Василевским
Мелодрама Александра Мохова «Перезвоню позже» 9 октября продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»
Юлия Горохова встретит мужчину из своих снов
Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника»
Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»
Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях»
У Марины Митрофановой и Владимира Курцебы украли мечты
Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»
Завершились съемки мини-сериала «Все смешалось в доме Авдеевых»
Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Олег НазаровЕвдокия Юшкевич

фотографии >>
Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь» фотографии
Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь» фотографии
Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь» фотографии
Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Родные люди

Скорбим

Сергей Гладков
19 октября ушёл из жизни клоун, актёр Сергей Гладков.
Роза Агишева
17 октября ушла из жизни актриса, педагог Роза Агишева.
Сергей Сивохо
17 октября ушёл из жизни актёр Сергей Сивохо.
Геннадий Гладков
16 октября ушёл из жизни композитор Геннадий Гладков.
Евгений Артемьев
14 октября ушёл из жизни актёр Евгений Артемьев.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Юрий Боголюбов
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Витаутас Канюшонис
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Ион Дикисяну
Элиане Жардини
Джон Красински
Вигго Мортенсен
Элен Сюржер
Бартломей Фирлет
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Телохранитель на фрилансе
боевик, комедия
США, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Интервью
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино
3 комментария