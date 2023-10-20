Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь»

«Семья для моего героя в приоритете. Он готов на всё ради своего сына. Даже такой «отчаянный» шаг как фиктивный брак был для того, чтобы ребёнку было хорошо, а не для собственного благополучия. Иронично, что эти обстоятельства неумышленно делают моего персонажа по-настоящему счастливым. Из нашей истории можно сделать вывод, что любовь нельзя мерить деньгами и статусом, ведь это чувство бесценно», – отмечает Олег Назаров.
По сюжету домработница Катя стала невольной причиной разрыва отношений Марины и Максима прямо перед их свадьбой, из-за чего лишилась работы. Бизнесмен Олег Данилов предложил ей фиктивный брак, чтобы забрать сына у бывшей жены. Катя согласилась – гонорар за эту сделку поможет освободить брата от долгов. Став женой Данилова, Катя попала в круговорот событий: неожиданный приезд матери Олега, перед которой надо разыгрывать счастливых молодоженов; преследования Максима; «наезды» бандитов; попытки «бывшей» вернуть Олега… Преодолевая эти препятствия, сможет ли Катя ответить на вопрос – сколько стоит любовь?
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