Олег Назаров и Евдокия Юшкевич узнают «Сколько стоит любовь»

что почитать?

В ночь с 17 на 18 октября, 03:55, Дом Кино

«Мисс Марпл», «Пуаро» и многое другое

В прокате с 26 октября

Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц»

Убийство в шале: Юлия Хлынина, Ольга Кабо и Екатерина Стриженова на премьере фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2023

Интервью

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»

Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино