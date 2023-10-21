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Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

21 октября
2023 год

Новости кино >>
21 октября 2023
В преддверии заключительного эпизода «Атаки титанов» на японском канале NHK выпуск документальной передачи о людях и их профессиях посвятят Эрену Йегеру как участнику Разведкорпуса (это первый случай, когда в шоу расскажут о персонаже аниме!). Дистрибьютор GKIDS похвастался кастом английского дубляжа для «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки: среди имен — Кристиан БейлТемный рыцарь»), Дэйв БатистаСтражи Галактики»), Джемма ЧанВечные»), Уиллем ДефоМаяк»), Роберт ПаттинсонХорошее время»), Марк ХэмиллЗвездные войны»), Карен ФукухараПацаны») и Флоренс ПьюСолнцестояние»). Творческий дуэт Yudetamago взял перерыв в работе над мангой «Человек-мускул»: Тикаси Симаде, одной из мангак, потребовалась операция на колене. Тем временем «Эта фарфоровая кукла влюбилась» — и достигла 10 000 миллионов экземпляров в продаже. Хайпуем: по «Ван-Пису» в следующем году выпустят настольную игру — может, хоть там удастся добыть сокровище.

Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Опасности в моем сердце» или комедийном фэнтези «Нежеланно бессмертный авантюрист»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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«Скотт Пилигрим жмёт на газ» от студии Science SaruРуки прочь от кинокружка!», «Ину-о») продолжает радовать новыми роликами (у нас с русскими субтитрами). Предыдущие можно посмотреть тут и тут. Премьера сериала состоится 17 ноября на Netflix.


Аниме, основанное на графических романах Брайана Ли О'Мэлли и экранизации Эдгара РайтаТипа крутые легавые», «Армагеддец») отправит титульного Скотта, его подругу Рамону, семерых её злых бывших и других персонажей в новое захватывающее путешествие. Также О'Мэлли и сценарист БенДэвид ГрабинскиБоишься ли ты темноты?») сообщили, что Джулиан КихиУбийства в одном здании», «Кайф с доставкой») озвучивает близнецов Кайла и Кена Катаянаги.

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Студия CloverWorks, известная по проектам «Семья шпиона», «Рок-тихоня» и «Хоримия», работает над экранизацией манги Юсэя Мацуи «Юный лорд — мастер побега». Аниме выйдет в 2024 году, а пока смотрим тизер и персонажный ролик.


Восьмилетний Токиюки Ходзё — наследник сёгуната Камакура. Его беззаботная жизнь резко меняется, когда предатель Такаудзи Асикага жестоко отбирает власть у правящего клана. Мальчику удается спастись благодаря синтоистскому священнику Ёрисигэ Суве, выдающему себя за пророка. Во времена, когда сражаться и умирать было честью самурая, Токиюки удается стать героем и изменить судьбу Японии, сбежав из страны.


Режиссером заявлен Юта Ямадзаки (эпизоды «Лагеря на свежем воздухе» и «Приоритета чудо-яйца»), а за дизайн персонажей отвечает Фуми НодзимаЛюбовные неприятности», «Пикайя!»). Начинающая сэйю Асаки Юикава (Шеннон Петрарка в сериале «Герой мертв!») воплотит Ходзё Токиюки.

Также в озвучивание примут участие:

Ёрисигэ Сува — Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы»).
Сидзуку — Хинаки Яно (Хал из «Аллели Кидзуны»).
Кодзиро Нэдзу — Мари Хино (Юта Тамару из «Котаро, который живёт один»).
Аяко — Саюми Судзусиро (Нидзика Идзити из «Рок-тихони»).
Гэмба Кадзама — Аой Юки (Пико из «Спокойной ночи, мир»).
Фубуки — Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»).

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Второй сезон ребута «Несносных пришельцев» выйдет в январе 2024-го. Производством по-прежнему занимается David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой»).


Ролик посвящен всем девушкам, которых любит шалопай и неудачник Атару Моробоси, говорящий голосом Хироси Камии (Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

Сэйю первого сезона на месте, а присоединились к ним:

Асука — Мао Итимити (Рио Нисина из «Кота, мастера на все лапки»).
Мать Асуки — Котоно Мицуиси (Уруми Канадзаки из «Крутого учителя Онидуки»).
Отец Асуки — Тосихару Сакураи (Харисенбон из «Ван-Писа»).

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Изгонять злых духов вместе с «Оммёдзи» можно будет уже 28 ноября на Netflix. Как это делается, смотрим в трейлере.


Сериал, основанный на серии ранобэ Баку Юмэмакуры, посвящен легендарному экзорцисту Сэймэю Абэ и его незаменимому напарнику Минамото. Вместе они расследуют очень мистические дела и восстанавливают мир в древнем Киото.

Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

Над проектом студии Marvy JackСемь смертных грехов: Гнев Эдинбурга», «Волчица и пряности») работают постановщица Соби ЯмамотоЭтот парень занимается волшебством») и сценаристки Нацу Хасимото с Юйко Като. Сэймэя Абэ озвучивает Дайсукэ Намикава (Ран Хайтани из «Токийских мстителей», Тейн Бауэр из «Я предпочитаю злодейку»), а сэйю Минамото — Синтаро Асанума (Сюмпэй Акияма из «Миги и Дали», Ё Хатори из «Синего оркестра»). Песню Kodoku no Saibou исполнит японская рок-группа Ling Tosite Sigure.

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У анонсированного в июле романтического аниме «Любовь с кончиков пальцев» от студии Ajia-doВласть книжного червя», «Инцидент Кэмоно») появился новый проморолик.


Неслышащая с рождения девушка Юки Итосэ для общения со сверстниками и родными использует жестовый язык, чтение по губам, письма и сообщения. Однажды в общественном транспорте она знакомится с путешественником и полиглотом Ицуоми Наги. Чем больше молодые люди узнают друг друга, тем сильнее становиться обоюдная привязанность.

Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

К актерам озвучивания присоединились:

Рин Фудзисиро — Каэдэ Хондо (Ламмис из сериала «Я переродился торговым автоматом»).
Оси Асиоки — Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя»).
Кёя Наги — Рёта Осака (Садао Мао из «Сатаны на подработке!»).

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Бонус: американский и два российских постера к «Мальчику и птице».

Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

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Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю фотографии
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