Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

В преддверии заключительного эпизода «Атаки титанов»
на японском канале NHK
выпуск документальной передачи о людях и их профессиях посвятят Эрену Йегеру
как участнику Разведкорпуса (это первый случай, когда в шоу расскажут о персонаже аниме!). Дистрибьютор GKIDS
похвастался кастом
английского дубляжа для «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки
: среди имен — Кристиан Бейл
(«Темный рыцарь
»), Дэйв Батиста
(«Стражи Галактики
»), Джемма Чан
(«Вечные
»), Уиллем Дефо
(«Маяк
»), Роберт Паттинсон
(«Хорошее время
»), Марк Хэмилл
(«Звездные войны
»), Карен Фукухара
(«Пацаны
») и Флоренс Пью
(«Солнцестояние
»). Творческий дуэт Yudetamago
взял перерыв в работе над мангой «Человек-мускул»
: Тикаси Симаде
, одной из мангак, потребовалась операция на колене. Тем временем «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
— и достигла 10 000 миллионов экземпляров в продаже. Хайпуем: по «Ван-Пису»
в следующем году выпустят настольную игру — может, хоть там удастся добыть сокровище.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Опасности в моем сердце»
или комедийном
фэнтези «Нежеланно бессмертный авантюрист»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску
«Скотт Пилигрим жмёт на газ»
от студии Science Saru
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Ину-о
») продолжает радовать новыми роликами (у нас с русскими субтитрами). Предыдущие можно посмотреть тут
и тут
. Премьера сериала состоится 17 ноября на Netflix
.
Аниме, основанное на графических романах Брайана Ли О'Мэлли
и экранизации Эдгара Райта
(«Типа крутые легавые
», «Армагеддец
») отправит титульного Скотта
, его подругу Рамону
, семерых её злых бывших и других персонажей в новое захватывающее путешествие. Также О'Мэлли и сценарист БенДэвид Грабински
(«Боишься ли ты темноты?
») сообщили, что Джулиан Кихи
(«Убийства в одном здании
», «Кайф с доставкой
») озвучивает близнецов Кайла и Кена Катаянаги.
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Как игры и кино повлияли друг на друга
Студия CloverWorks
, известная по проектам «Семья шпиона
», «Рок-тихоня
» и «Хоримия
», работает над экранизацией манги Юсэя Мацуи «Юный лорд — мастер побега»
. Аниме выйдет в 2024 году, а пока смотрим тизер
и персонажный ролик.
Восьмилетний Токиюки Ходзё — наследник сёгуната Камакура. Его беззаботная жизнь резко меняется, когда предатель Такаудзи Асикага жестоко отбирает власть у правящего клана. Мальчику удается спастись благодаря синтоистскому священнику Ёрисигэ Суве, выдающему себя за пророка. Во времена, когда сражаться и умирать было честью самурая, Токиюки удается стать героем и изменить судьбу Японии, сбежав из страны.
Режиссером заявлен Юта Ямадзаки
(эпизоды «Лагеря на свежем воздухе
» и «Приоритета чудо-яйца
»), а за дизайн персонажей отвечает Фуми Нодзима
(«Любовные неприятности
», «Пикайя!
»). Начинающая сэйю Асаки Юикава
(Шеннон Петрарка в сериале «Герой мертв!
») воплотит Ходзё Токиюки.
Также в озвучивание примут участие:
Ёрисигэ Сува — Юити Накамура
(Сатору Годзё
из «Магической битвы
»).
Сидзуку — Хинаки Яно
(Хал из «Аллели Кидзуны
»).
Кодзиро Нэдзу — Мари Хино
(Юта Тамару из «Котаро, который живёт один
»).
Аяко — Саюми Судзусиро
(Нидзика Идзити
из «Рок-тихони
»).
Гэмба Кадзама — Аой Юки
(Пико из «Спокойной ночи, мир
»).
Фубуки — Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»).
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Неувядающая классика «Самурай Чамплу»
Второй сезон ребута «Несносных пришельцев»
выйдет в январе 2024-го. Производством по-прежнему занимается David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
»).
Ролик посвящен всем девушкам, которых любит шалопай и неудачник Атару Моробоси
, говорящий голосом Хироси Камии
(Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Сэйю первого сезона
на месте, а присоединились к ним:
Асука — Мао Итимити
(Рио Нисина
из «Кота, мастера на все лапки
»).
Мать Асуки — Котоно Мицуиси
(Уруми Канадзаки из «Крутого учителя Онидуки
»).
Отец Асуки — Тосихару Сакураи
(Харисенбон из «Ван-Писа
»).
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«Клетки за работой» — познавательное аниме от студии David Production
Изгонять злых духов вместе с «Оммёдзи
» можно будет уже 28 ноября на Netflix
. Как это делается, смотрим в трейлере.
Сериал, основанный на серии ранобэ Баку Юмэмакуры
, посвящен легендарному экзорцисту Сэймэю Абэ и его незаменимому напарнику Минамото. Вместе они расследуют очень мистические дела и восстанавливают мир в древнем Киото.
Над проектом студии Marvy Jack
(«Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга
», «Волчица и пряности
») работают постановщица Соби Ямамото
(«Этот парень занимается волшебством
») и сценаристки Нацу Хасимото
с Юйко Като
. Сэймэя Абэ озвучивает Дайсукэ Намикава
(Ран Хайтани из «Токийских мстителей
», Тейн Бауэр из «Я предпочитаю злодейку
»), а сэйю Минамото — Синтаро Асанума
(Сюмпэй Акияма из «Миги и Дали
», Ё Хатори
из «Синего оркестра
»). Песню Kodoku no Saibou
исполнит японская рок-группа Ling Tosite Sigure
.
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«Ворона императорского гарема» — мистический детектив в Древнем Китае
У анонсированного
в июле романтического аниме «Любовь с кончиков пальцев»
от студии Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Инцидент Кэмоно
») появился новый проморолик.
Неслышащая с рождения девушка Юки Итосэ для общения со сверстниками и родными использует жестовый язык, чтение по губам, письма и сообщения. Однажды в общественном транспорте она знакомится с путешественником и полиглотом Ицуоми Наги. Чем больше молодые люди узнают друг друга, тем сильнее становиться обоюдная привязанность.
К актерам озвучивания присоединились:
Рин Фудзисиро — Каэдэ Хондо
(Ламмис
из сериала «Я переродился торговым автоматом
»).
Оси Асиоки — Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
»).
Кёя Наги — Рёта Осака
(Садао Мао
из «Сатаны на подработке!
»).
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«Форма голоса» — культовая мелодрама о жестовом языке и недопонимании
Бонус
: американский и два российских постера к «Мальчику и птице»
.
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