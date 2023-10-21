Иван Колесников и Сергей Жарков возвращаются в «Первый отдел»

По сюжету полковник юстиции Юрий Брагин (Колесников) отстранен от службы: коллеги подозревают, что он пытался помочь своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову (Жарков) избежать задержания и ареста. В отношении Брагина проводится служебная проверка, по итогу которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сам Шибанов содержится в СИЗО, суд арестовал его на два месяца. Полковник Ухватов (Александр Разбаш) намерен доказать, что Шибанов не только превысил должностные полномочия, но и являлся активным участником преступной группы, осуществлявшей транзит крупной партии латиноамериканских наркотиков через территорию России в Евросоюз.
Параллельно сюжет развивается в Архангельской области, где продолжается розыск пропавшего во время туристического похода 25-летнего Юрия Крутова (Тимофей Мотошин). Вечером парень сидел с друзьями у костра. Несколько свидетелей уверенно показывают, как тот ушёл спать в палатку, расположенную на берегу лесного озера. Однако утром его в ней не оказалось. Стены палатки были вспороты острым предметом, на траве остались следы босых ног. Парень просто взял и исчез. Странным образом эти и другие события окажутся тесно связаны с судьбами Брагина и Шибанова.
«Я каждый раз удивляюсь, открывая сценарий к следующей серии, с какими же трудностями предстоит столкнуться нашим героям. Юрий Брагин и Михаил Шибанов продолжат расследовать новые и всё более закрученные истории и, возможно, будут возвращаться к каким-то старым. Например, в Красноярске нас ожидает очень закрученная история по типу «Собаки Баскервилей», посмотрим. А с Юрием Ивановичем Брагиным я сроднился уже давным-давно, и нам с Сережей Жарковым с первого сезона удалось показать характеры наших персонажей именно такими, какими их сейчас видят зрители на экране», – говорит Иван Колесников.
Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Уже не первый год контактируем с центральным аппаратом и с городскими управлениями ведомства для получения информации по различным делам, которые были раскрыты. То есть, большинство историй, которые мы показываем зрителю, это реальные дела, реальные преступления, которые были раскрыты Следственным комитетом за последние несколько лет», – отмечает продюсер Сергей Щеглов.
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