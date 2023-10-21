Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову

21 октября
2023 год

Новости кино >>
21 октября 2023
В Санкт-Петербурге продолжаются съемки сериала «Куколка» режиссера Егора Анашкина – с Анастасией Уколовой, Еленой Валюшкиной и Владимиром Симоновым в главных ролях. Сериал производства студии «Мангос Фильм» в 2024 году выйдет сначала в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, а затем на телеканале «Россия», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Действие сериала происходит в 1911 году, когда выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Роман Мадянов). Родители Сашеньки – князь Иван Сергеевич Мещерский (Симонов) и Мария Ильинична (Валюшкина) мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические.

«Здесь и детектив, и мелодрама, и трагедия, и политические ситуации. И мой персонаж в этом всем мечется. У него, как у Грибоедова «Быть взрослой дочери отцом!», когда она капризничает на его предложение выйти замуж за того, кого она не любит. Но там очень сложное хитросплетение сюжета: он пытается спасти и себя, и дочь, что-то придумывает, обманывает, понимая, что делает не самые приятные вещи. Но, с другой стороны, у него нет выбора, в ином случае могут просто пропасть жизни человеческие, в том числе и его. А так как он слабохарактерный, он эту сложную для себя ситуацию запивает, заигрывает в казино, проигрывается весь, становится объектом шантажа», – намекает Владимир Симонов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России
Поиск по меткам
КинопоискРоссийские сериалыРоссия-1
персоны
Егор АнашкинЕлена ВалюшкинаРоман МадяновВладимир СимоновАнастасия Уколова
фильмы
Куколка

фотографии >>
Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову фотографии
Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову фотографии
Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову фотографии
Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Гладков
19 октября ушёл из жизни клоун, актёр Сергей Гладков.
Роза Агишева
17 октября ушла из жизни актриса, педагог Роза Агишева.
Сергей Сивохо
17 октября ушёл из жизни актёр Сергей Сивохо.

День рождения >>

Обид Асомов
Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Вера Полякова
Любовь Руденко
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Антоний Павлицкий
Джоан Фонтейн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен