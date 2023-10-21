Елена Валюшкина и Владимир Симонов хотят выдать замуж Анастасию Уколову

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки сериала «Куколка
» режиссера Егора Анашкина
– с Анастасией Уколовой
, Еленой Валюшкиной
и Владимиром Симоновым
в главных ролях. Сериал производства студии «Мангос Фильм» в 2024 году выйдет сначала в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, а затем на телеканале «Россия», сообщает пресс-служба ВГТРК.
Действие сериала происходит в 1911 году, когда выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Роман Мадянов
). Родители Сашеньки – князь Иван Сергеевич Мещерский (Симонов) и Мария Ильинична (Валюшкина) мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические.
«Здесь и детектив, и мелодрама, и трагедия, и политические ситуации. И мой персонаж в этом всем мечется. У него, как у Грибоедова «Быть взрослой дочери отцом!», когда она капризничает на его предложение выйти замуж за того, кого она не любит. Но там очень сложное хитросплетение сюжета: он пытается спасти и себя, и дочь, что-то придумывает, обманывает, понимая, что делает не самые приятные вещи. Но, с другой стороны, у него нет выбора, в ином случае могут просто пропасть жизни человеческие, в том числе и его. А так как он слабохарактерный, он эту сложную для себя ситуацию запивает, заигрывает в казино, проигрывается весь, становится объектом шантажа
», – намекает Владимир Симонов.
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