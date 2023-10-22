«Невозможное прощение» с Анастасией Балякиной и Иваном Бровиным откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету, едва окончив школу, Валерия вышла замуж и родила сына. Для всех Павел – отец ее ребенка, но на самом деле почти 12 лет назад она стала жертвой преступления. С тех пор героиня посвящала всю себя работе в социальной службе, а отношения с мужем постепенно становились все хуже. У Леры появился новый подопечный, уход за которым лег на его младшего брата Филиппа. Оказавшись в эпицентре событий, связанных с разводом Леры, Филипп становится ее спасителем. Но однажды Валерия узнает, что биологический отец ее сына – это брат человека, которого она успела полюбить.
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