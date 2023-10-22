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Джейсон Момоа и Джерард Батлер присоединились к криминальному триллеру про Данте Алигьери

22 октября
2023 год

Новости кино >>
22 октября 2023
Джейсон Момоа и Джерард Батлер составят компанию Оскару Айзеку в криминальном триллере Джулиана Шнабеля «Рукою Данте» (In the Hand of Dante), уверяет Deadline.

Джейсон Момоа и Джерард Батлер присоединились к криминальному триллеру про Данте Алигьери
фото: joblo.com

События экранизации одноименного романа Ника Тошеса развернутся в Италии XIV века и в Нью-Йорке наших дней. В первом случае на первом плане будет Данте Алигьери, находящийся в поисках вдохновения для «Божественной комедии», а в современном мире Тошес займется проверкой подлинности первой рукописи Данте.

Благодаря временному соглашению с профсоюзом SAG-AFTRA, разрешающему съемки во время забастовки актеров, картину уже снимают в Италии, среди локаций — Венеция, Верона, Падуя и Палермо. Исполнительным продюсером числится Мартин Скорсезе.
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