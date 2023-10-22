Джейсон Момоа и Джерард Батлер присоединились к криминальному триллеру про Данте Алигьери

Джейсон Момоа
и Джерард Батлер
составят компанию Оскару Айзеку
в криминальном триллере Джулиана Шнабеля
«Рукою Данте» (In the Hand of Dante), уверяет Deadline
.
События экранизации одноименного романа Ника Тошеса развернутся в Италии XIV века и в Нью-Йорке наших дней. В первом случае на первом плане будет Данте Алигьери, находящийся в поисках вдохновения для «Божественной комедии», а в современном мире Тошес займется проверкой подлинности первой рукописи Данте.
Благодаря временному соглашению с профсоюзом SAG-AFTRA, разрешающему съемки во время забастовки актеров, картину уже снимают в Италии, среди локаций — Венеция, Верона, Падуя и Палермо. Исполнительным продюсером числится Мартин Скорсезе
.
обсуждение >>