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Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей

22 октября
2023 год

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22 октября 2023

Сегодня, 22 октября, исполнилось 80 лет «последней мегазвезде Франции», младшей сестре Француазы Дорлеак, матери актеров Кьяры Мастроянни и Кристиана Вадима, выдающейся французской актрисе и продюсеру Катрин Денёв.

Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Дневная красавица»

Катрин Фабьен Дорлеак родилась 22 октября 1943 года в парижской семье драматического актера Мориса Дорлеака и Рене Денёв. Закончила в Париже лицей «Ла Фонтэн». Дебютировала в 1957-м эпизодической ролью ученицы в драме Андре Юнебелля «Гимназистки».

Приобрела суперзвездный статус в 1964-м после каннского триумфа музыкального фильма Жака Деми «Шербурские зонтики». В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — первом англоязычном фильме знаменитого режиссера. Вместе с сестрой Француазой сыграла в «Девушках из Рошфора» все того же Деми. Значимые образы воплотила в картинах Луиса Бунюэля «Дневная красавица» и «Тристана», сыграла у Франсуа Трюффо в «Сирене Миссисипи» и «Последнем метро». Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, осталась известной аудитории в Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, и одна из вампирш из культового «Голода» Тони Скотта.

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Успех сопутствовал Денёв и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме Режиса Варнье «Индокитай», удостоенной «Оскара» за лучший иностранный фильм. В 2002-м весьма лестные отзывы получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин», а за два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера с ее участием. Она также запомнилась в картинах «Майерлинг», «Ослиная шкура», «Дикарь», «Выбор оружия», «Африканец», «Восток-Запад», «Опасные связи», «Астерикс и Обеликс в Британии» и «За сигаретами». Всего на счету звезды более 140 ролей в кино и на телевидении. Спродюсировала две работы, подарила свой голос одному из персонажей «Персеполиса» и классической «Снежной королеве», переведенной на французский.

У Катрин Денёв есть сын Кристиан от режиссера Роже Вадима и дочь Кьяра от Марчелло Мастроянни. В 2004-м приезжала в Москву на презентацию книги Андрея Плахова о ней самой. Лауреатка 43 престижных наград, включая два приза Мостры, Берлинале, Канн и ММКФ, два «Сезара» и премию «Давид ди Донателло».
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Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей фотографии
Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей фотографии
Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей фотографии
Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей фотографии
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