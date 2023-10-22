Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей

Сегодня, 22 октября, исполнилось 80 лет
«последней мегазвезде Франции»
, младшей сестре
Француазы Дорлеак
, матери актеров
Кьяры Мастроянни
и
Кристиана Вадима
, выдающейся французской актрисе и продюсеру
Катрин Денёв
.
фото: кадр из фильма «Дневная красавица» Катрин Фабьен Дорлеак
родилась 22 октября 1943 года в парижской семье драматического актера
Мориса Дорлеака
и Рене Денёв. Закончила в Париже лицей «Ла Фонтэн». Дебютировала в 1957-м эпизодической ролью ученицы в драме
Андре Юнебелля
«
Гимназистки
».
Приобрела суперзвездный статус в 1964-м после каннского триумфа музыкального фильма
Жака Деми
«
Шербурские зонтики
». В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере
Романа Полански
«
Отвращение
» — первом англоязычном фильме знаменитого режиссера. Вместе с сестрой Француазой сыграла в «
Девушках из Рошфора
» все того же Деми. Значимые образы воплотила в картинах
Луиса Бунюэля
«
Дневная красавица
» и «
Тристана
», сыграла у
Франсуа Трюффо
в «
Сирене Миссисипи
» и «
Последнем метро
». Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, осталась известной аудитории в Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, и одна из вампирш из культового «
Голода
»
Тони Скотта
.
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Успех сопутствовал Денёв и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме
Режиса Варнье
«
Индокитай
», удостоенной «Оскара» за лучший иностранный фильм. В 2002-м весьма лестные отзывы получила картина
Франсуа Озона
«
Восемь женщин
», а за два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена «
Танцующей в темноте
»
Ларса фон Триера
с ее участием. Она также запомнилась в картинах «
Майерлинг
», «
Ослиная шкура
», «
Дикарь
», «
Выбор оружия
», «
Африканец
», «
Восток-Запад
», «
Опасные связи
», «
Астерикс и Обеликс в Британии
» и «
За сигаретами
». Всего на счету звезды более 140 ролей в кино и на телевидении. Спродюсировала две работы, подарила свой голос одному из персонажей «
Персеполиса
» и классической «
Снежной королеве
», переведенной на французский.
У Катрин Денёв есть сын Кристиан от режиссера
Роже Вадима
и дочь Кьяра от
Марчелло Мастроянни
. В 2004-м приезжала в Москву на презентацию книги
Андрея Плахова
о ней самой. Лауреатка 43 престижных наград, включая два приза Мостры, Берлинале, Канн и ММКФ, два «Сезара» и премию «Давид ди Донателло».
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