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Джеймс Макэвой дебютирует в режиссуре фильмом про музыкантов-мошенников

22 октября
2023 год

Новости кино >>
22 октября 2023
Популярный шотландский актер Джеймс Макэвой дебютирует в качестве режиссера биографической драмы. Лента пока не имеет названия, уточняет Deadline.

Sillibil N' Brains
фото: thetimes.co

Макэвой заинтересовался историей дуэта Sillibil N' Brains, состоявшего из шотландцев Гэвина Бэйна и Билли Бойда. В конце 90-х они выдали себя за калифорнийских рэперов, перезаписав свои собственные треки с фальшивым акцентом. Мошенникам, назвавшимся к тому же друзьями Эминема, удалось в считанные дни заключить контракт со звукозаписывающей компанией, получить приличную сумму аванса и выступить на MTV, прежде чем раскрыли их аферу.

«В то, что пытались сделать эти два молодых человека, просто невозможно поверить, и мне не терпится представить эту совершенно невероятную и в то же время очень шотландско-калифорнийскую историю в кино. Использование шотландских талантов за кадром и перед камерой – это то, чем я увлечен, и я на седьмом небе от счастья, что дебютирую в качестве режиссера на своей родине. Фильм, прежде всего, станет прославлением шотландского духа, но смелая фальшивка дуэта Silibil N' Brains не может не понравиться зрителям по всему миру», — прокомментировал дебютант.
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