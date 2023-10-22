Джеймс Макэвой дебютирует в режиссуре фильмом про музыкантов-мошенников

Популярный шотландский актер Джеймс Макэвой
дебютирует в качестве режиссера биографической драмы. Лента пока не имеет названия, уточняет Deadline
.
Макэвой заинтересовался историей дуэта Sillibil N' Brains, состоявшего из шотландцев Гэвина Бэйна и Билли Бойда. В конце 90-х они выдали себя за калифорнийских рэперов, перезаписав свои собственные треки с фальшивым акцентом. Мошенникам, назвавшимся к тому же друзьями Эминема
, удалось в считанные дни заключить контракт со звукозаписывающей компанией, получить приличную сумму аванса и выступить на MTV, прежде чем раскрыли их аферу.
«В то, что пытались сделать эти два молодых человека, просто невозможно поверить, и мне не терпится представить эту совершенно невероятную и в то же время очень шотландско-калифорнийскую историю в кино. Использование шотландских талантов за кадром и перед камерой – это то, чем я увлечен, и я на седьмом небе от счастья, что дебютирую в качестве режиссера на своей родине. Фильм, прежде всего, станет прославлением шотландского духа, но смелая фальшивка дуэта Silibil N' Brains не может не понравиться зрителям по всему миру», —
прокомментировал дебютант.
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