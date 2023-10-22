Джеймс Макэвой дебютирует в режиссуре фильмом про музыкантов-мошенников

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Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу

Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем проект выйдет в эфире канала РЕН ТВ

Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ»

В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР

Иван Колесников и Сергей Жарков возвращаются в «Первый отдел»

Чего веками боятся в Скандинавии, Латинской Америке, Иране и Республике Саха

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Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием

Как не унывать, если ты уже не так молода и прекрасна