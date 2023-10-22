Ник Фрост и Дафна Кин найдут свисток смерти

Новой работой создателя хорроров «Из тьмы
» и «Проклятие монахини
» Корина Харди
станет молодежный фильм ужасов «Свисток» (Whistle). Согласно Deadline
, в актерском составе будущей ленты числятся Дафни Кин
, Софи Нелисс
, Перси Хайнс Уайт
, Ник Фрост
и Скай Ян.
Зрителям поведают историю о группе ничего не подозревающих старшеклассников-неудачников, случайно наткнувшихся на проклятый предмет — свисток смерти древних ацтеков. Если дунуть в него, то раздастся ужасающий звук, который может вызвать потусторонние силы, способные утащить на тот свет раньше срока. По мере того как число жертв растет, друзья исследуют происхождение смертоносного артефакта в отчаянной попытке остановить запущенную ими ужасающую цепь событий.
По словам режиссера, «идея "Свистка" проста, непосредственна и наполнена свежей захватывающей мифологией. Это проклятый предмет, призывающий вашу будущую смерть прийти и найти вас. В сценарии есть отголоски некоторых из моих любимых классических фильмов ужасов, таких как "Звонок", "Кошмар на улице Вязов" или "Оно", с элементами оригинальных школьных фильмов "Клуб "Завтрак"" и "Донни Дарко". Я очень рад работать с этим блестящим молодым актерским составом, чтобы воплотить в жизнь этот изобретательный, устрашающий и кинематографичный новый ужастик».
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