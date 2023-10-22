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Ник Фрост и Дафна Кин найдут свисток смерти

22 октября
2023 год

Новости кино >>
22 октября 2023
Новой работой создателя хорроров «Из тьмы» и «Проклятие монахини» Корина Харди станет молодежный фильм ужасов «Свисток» (Whistle). Согласно Deadline, в актерском составе будущей ленты числятся Дафни Кин, Софи Нелисс, Перси Хайнс Уайт, Ник Фрост и Скай Ян.

Ник Фрост и Дафна Кин найдут свисток смерти
фото: deadline.com

Зрителям поведают историю о группе ничего не подозревающих старшеклассников-неудачников, случайно наткнувшихся на проклятый предмет — свисток смерти древних ацтеков. Если дунуть в него, то раздастся ужасающий звук, который может вызвать потусторонние силы, способные утащить на тот свет раньше срока. По мере того как число жертв растет, друзья исследуют происхождение смертоносного артефакта в отчаянной попытке остановить запущенную ими ужасающую цепь событий.

По словам режиссера, «идея "Свистка" проста, непосредственна и наполнена свежей захватывающей мифологией. Это проклятый предмет, призывающий вашу будущую смерть прийти и найти вас. В сценарии есть отголоски некоторых из моих любимых классических фильмов ужасов, таких как "Звонок", "Кошмар на улице Вязов" или "Оно", с элементами оригинальных школьных фильмов "Клуб "Завтрак"" и "Донни Дарко". Я очень рад работать с этим блестящим молодым актерским составом, чтобы воплотить в жизнь этот изобретательный, устрашающий и кинематографичный новый ужастик».

Читать рецензию «Проклятие монахини»: Кто выпил всю кровь Христову?

Сценарий напишет Оуэн Эгертон по собственному рассказу. Старт съемок в канадском Онтарио запланирован на ближайший ноябрь.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   22.10.2023 - 18:29
В последнее время очень мало качественных работ в жанре хоррор. Хотя "Проклятие монахини" был довольно интересным фильмом. Сейчас вроде как новая часть вышла в кинотеатры. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Донни ДаркоЗвонокИз тьмыКлуб «Завтрак»Кошмар на улице ВязовОноПроклятие монахини

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