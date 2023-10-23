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Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура»

23 октября
2023 год

Новости кино >>
23 октября 2023
Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания 1-2-3 Production начали съемки экшн-драмы с элементами комикса «Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух главных ролях, сообщает пресс-служба платформы.

Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и решительная Аня привыкла всегда оберегать свою сестру от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя, устав от опеки сестры, сбежала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя годы разлуки Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где ей придется вступить в неравный поединок с Якудзой, которая продала ее сестру в сексуальное рабство.

Исполнительница ролей сестер Вдовиных Алена Михайлова признается, что «Амура» для нее – абсолютная авантюра и очень интересный вызов: «Я никогда такого не делала, есть ощущение, что это реальный бой с самим собой». Помимо нее в сериале также играют Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Амаду Мамадаков, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие. Сериал на стыке экшна, боевика и любовной драмы с визуальными элементами аниме снимают режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, который также работает над «Амурой» как оператор-постановщик. Партнером по производству выступает Студия FREELAND FILM (Королевство Тайланд). Сериал производится при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ).

«Сериал “Амура” станет одним из флагманов линейки KION Originals, с началом съемок которого мы открываем новую главу оригинального производства нашей платформы — работу над международным проектом с включением в ткань повествования анимации в стиле японских аниме, что является визуально необычным экспериментом для России. У сериала необычный сеттинг, мощный актерский состав, а также сценарий, авторы которого нашли удивительный баланс любовной драмы и экшна. Мы верим в “Амуру” и уверены, что зрителям понравится эта экспериментальная по формату история о русской девушке в Японии», – отмечает генеральный продюсер KION Игорь Мишин.
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Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура» фотографии
Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура» фотографии
Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура» фотографии
Алена Михайлова играет близняшек в экшн-драме с элементами аниме «Амура» фотографии
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