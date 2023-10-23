Первый сериал «Уральских пельменей» выйдет 7 ноября

Первый сериал «Уральских пельменей» под названием «Мама будет против» выйдет в эфире СТС 7 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала СТС
По сюжету грузчик Николай (Роман Постовалов) роняет тяжелые коробки на Наталью (Ксения Корнева). После инцидента в магазине у девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) всё равно пишет жалобу. Теперь невезучему парню грозит не только потеря работы, но и временного жилья на складе. Есть один способ всё исправить — договориться с матерью пострадавшей. Друг Николая (Михаил Тарабукин) предлагает влюбить в себя Наталью, и тогда будущей тёще придется отстать от бедолаги.
Ради перевоплощения в свою героиню Дмитрию Брекоткину пришлось сделать коррекцию бровей, депиляцию рук и груди, носить парик, платья и каблуки. «Поролоновые грудь и попа, чулки каждый день. Мне кажется, я уже могу соревноваться на скорость их надевания. Ну и грим: после съемок не мог его смыть до конца, поэтому возвращался домой с неким "налётом". На меня пару раз так странно смотрели на заправках. А каблуки… Ужас, как женщины это делают! Я в шоке», – говорит актер.
Съёмки первого сериала «пельменей» проходили в Екатеринбурге, где артисты живут и готовят шоу СТС. В кадр попали местные парки, дворы, набережные и другие локации, а в павильоне площадью 600 квадратных метров художники воссоздали лестничную площадку и квартиры Натальи и её родителей. Над проектом работали специалисты из Екатеринбурга, а музыкальное сопровождение доверили уральским коллективам.
«Мы про себя называем этот сериал гимном Екатеринбургу. В целом хочется показать новый и красивый город. Почти все исполнители главных ролей местные, второстепенные герои — тоже. Мы даже сохраняем местный говор актёров, но без фанатизма», — отмечает продюсер Сергей Ершов.
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