«В полночь мажорка превращается в тыкву»: трейлер продолжения «Холопа»

Опубликован трейлер комедии «Холоп 2», главные роли в которой играют Аглая Тарасова и Милош Бикович. В российский прокат продолжение одного из самых успешных отечественных фильмов выйдет 1 января 2024 года.
Бывший мажор Гриша (Бикович), побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменился к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя (Тарасова). Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе.
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