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«В полночь мажорка превращается в тыкву»: трейлер продолжения «Холопа»

23 октября
2023 год

Новости кино >>
23 октября 2023

Опубликован трейлер комедии «Холоп 2», главные роли в которой играют Аглая Тарасова и Милош Бикович. В российский прокат продолжение одного из самых успешных отечественных фильмов выйдет 1 января 2024 года.



Бывший мажор Гриша (Бикович), побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменился к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя (Тарасова). Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе.

«В полночь мажорка превращается в тыкву»: трейлер продолжения «Холопа»
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Над продолжением одного из самых кассовых фильмов в истории российского кинопроката работает команда первой части, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером картины выступает также Клим Шипенко. Помимо Биковича и Тарасовой в фильме играют Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Павел Деревянко и другие.
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