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Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов»

23 октября
2023 год

Новости кино >>
23 октября 2023
В Ленинградской области стартовали съемки остросюжетного детектива телеканала НТВ «Пустые города», действие которого развернется вокруг «нулевого пациента», оперативника уголовного розыска, ранее уволенного со службы из-за пропажи важных вещдоков, но восстановленного из-за роста преступности во время закрытия города на карантин. Инвестором и партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр Иви, где состоится цифровая премьера всех серий, сообщает пресс-служба НТВ.

Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов»
фото: PR НТВ

Виктор Пугачёв (Антон Момот) – бывший оперативник уголовного розыска, а ныне – раллист по бездорожью – возвращается в родной Северонефтянск. Здесь ему никто не рад, ведь он, сам того не ожидая, стал «нулевым пациентом». Пугачёв выздоровел, а вот его друг и штурман скончался. Теперь Виктор изгой в родном городе, все считают его виновником пандемии. А эпидемия развивается семимильными шагами. И начальник уголовного розыска – подполковник Давид Егизарян (Игорь Мосюк) – понимает, что город скоро могут закрыть на карантин, а значит они могут столкнуться с ростом преступности. Тем более, что в его отделе остались только молодые и неопытные Тележкин (Антон Сиданченко) и Ясенева (Дарья Шупиченко). Егизарян решает собрать обратно свой старый отдел, распущенный пять лет назад из-за пропажи важных вещдоков.

Однако, быстро выясняется, что ничего кроме удостоверений дружинника Егизарян предложить бывшим операм не может. Тем не менее, трое из четырёх – Пугачёв, Латников (Алексей Васильев) и Шаталин (Иван Батарев) – соглашаются, Дорогин (Максим Фомин) же обещает подумать, но пока остаётся в охране завода, которым управляет крупный бизнесмен. Старая новая команда начинает борьбу с преступностью.

Северонефтянск окружён горами и бескрайним лесом, а за рекой расположен цыганский посёлок, во главе которого стоит молодой Барон (Сергей Колос). Ему на сохранение привозят общак, который похищают и тут же теряют. Он становится вожделенной целью, но обладание им счастья не приносит. И возникает вопрос: «Больше жертв принесла в городок возникшая пандемия вируса или похищенный общак?»

«Сериал будет напряжённым и заставит зрителей переживать за героев, по новой открывать для себя старые истины. Будет поднята одна из самых актуальных тем нашего времени – что есть свобода? Вседозволенность это или существование в рамках закона? А что такое закон и порядок? Можем ли мы брать на себя роль судьи и палача? Всегда актуальнейшая тема денег – к чему ведёт искушение чужими деньгами. Наш главный герой Пугачёв принципиален в служении закону и справедливости, однако обстоятельства заставят и его нарушить свои принципы, подведя к черте с вопросом: "Имеет ли он право быть судьёй и палачом?"», – говорит режиссер сериала Вадим Саетгалиев.

По его словам, художественный образ городка Северонефтянска будет собираться из архитектуры улиц городов Ленинградской области. Съемки пройдут в Сланцах, Шлиссельбурге и Сестрорецке. Общие планы города среди леса и гор планируется снимать в Республике Башкирии (Белорецкий район, Межгорье, Инзер).
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№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   24.10.2023 - 14:03
... Что незнакомые неплохо с одной стороны, но и плохо с другой. Ведь как отыграет тот же Момот и как, если будь там Жарков например? Вроде и примелькавшихся видеть не всегда хочется, новичкам тоже нужно... читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   24.10.2023 - 13:05
Не знакомые актеры совершенно. Вот этим НТВ умеет радовать всех своих зрителей. Не мозолят глаза одними и теми же физиономиями. читать далее>>
№ 2
Dima111   24.10.2023 - 00:47
Мне прям понравился выбор локаций для съемок - Ленинградская область и Республика Башкирия создадут атмосферу загадочного городка Северонефтянска. Жду с удовольствием премьеры всех серий на Иви! читать далее>>
№ 1
babydylnova   23.10.2023 - 23:19
Очень интересный сюжет у нового сериала "Пустые города"))) Кажется, что мы будем сильно переживать за главных героев, а также задумываться над вопросами свободы, закона и справедливости. Тема... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов» фотографии
Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов» фотографии
Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов» фотографии
Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов» фотографии
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