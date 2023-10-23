Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов»

В Ленинградской области стартовали съемки остросюжетного детектива телеканала НТВ «Пустые города», действие которого развернется вокруг «нулевого пациента», оперативника уголовного розыска, ранее уволенного со службы из-за пропажи важных вещдоков, но восстановленного из-за роста преступности во время закрытия города на карантин. Инвестором и партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр Иви, где состоится цифровая премьера всех серий, сообщает пресс-служба НТВ.
фото: PR НТВ
Виктор Пугачёв (Антон Момот) – бывший оперативник уголовного розыска, а ныне – раллист по бездорожью – возвращается в родной Северонефтянск. Здесь ему никто не рад, ведь он, сам того не ожидая, стал «нулевым пациентом». Пугачёв выздоровел, а вот его друг и штурман скончался. Теперь Виктор изгой в родном городе, все считают его виновником пандемии. А эпидемия развивается семимильными шагами. И начальник уголовного розыска – подполковник Давид Егизарян (Игорь Мосюк) – понимает, что город скоро могут закрыть на карантин, а значит они могут столкнуться с ростом преступности. Тем более, что в его отделе остались только молодые и неопытные Тележкин (Антон Сиданченко) и Ясенева (Дарья Шупиченко). Егизарян решает собрать обратно свой старый отдел, распущенный пять лет назад из-за пропажи важных вещдоков.
Однако, быстро выясняется, что ничего кроме удостоверений дружинника Егизарян предложить бывшим операм не может. Тем не менее, трое из четырёх – Пугачёв, Латников (Алексей Васильев) и Шаталин (Иван Батарев) – соглашаются, Дорогин (Максим Фомин) же обещает подумать, но пока остаётся в охране завода, которым управляет крупный бизнесмен. Старая новая команда начинает борьбу с преступностью.
Северонефтянск окружён горами и бескрайним лесом, а за рекой расположен цыганский посёлок, во главе которого стоит молодой Барон (Сергей Колос). Ему на сохранение привозят общак, который похищают и тут же теряют. Он становится вожделенной целью, но обладание им счастья не приносит. И возникает вопрос: «Больше жертв принесла в городок возникшая пандемия вируса или похищенный общак?»
«Сериал будет напряжённым и заставит зрителей переживать за героев, по новой открывать для себя старые истины. Будет поднята одна из самых актуальных тем нашего времени – что есть свобода? Вседозволенность это или существование в рамках закона? А что такое закон и порядок? Можем ли мы брать на себя роль судьи и палача? Всегда актуальнейшая тема денег – к чему ведёт искушение чужими деньгами. Наш главный герой Пугачёв принципиален в служении закону и справедливости, однако обстоятельства заставят и его нарушить свои принципы, подведя к черте с вопросом: "Имеет ли он право быть судьёй и палачом?"», – говорит режиссер сериала Вадим Саетгалиев.
По его словам, художественный образ городка Северонефтянска будет собираться из архитектуры улиц городов Ленинградской области. Съемки пройдут в Сланцах, Шлиссельбурге и Сестрорецке. Общие планы города среди леса и гор планируется снимать в Республике Башкирии (Белорецкий район, Межгорье, Инзер).
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