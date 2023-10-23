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Даня, у нас отмена: вместо Козловского «Авиатора» Водолазкина экранизирует Кончаловский

23 октября
2023 год

Новости кино >>
23 октября 2023
Вместо Данилы Козловского, год назад заявленного в качестве режиссера экранизации романа «Авиатор» Евгения Водолазкина, произведение писателя на большой экран перенесет Егор Кончаловский, а одну из ролей исполнит Константин Хабенский, сообщил писатель в рамках Школы критики, которая была организована с 19 по 23 октября каналом КиноТВ, также выступающем производителем фильма.

Даня, у нас отмена: вместо Козловского «Авиатора» Водолазкина экранизирует Кончаловский
фото: spletnik.ru

«Режиссером фильма будет Егор Кончаловский, даже могу назвать уже одного актера, с которым подписан договор, – это Хабенский. Он будет одного из персонажей играть, что меня радует. Константин Хабенский — выдающийся актер. В основе фильма лежит сценарий великого человека, сценариста Юрия Арабова, но он был немного адаптирован к нынешней киногруппе. В общем, «Авиатор» должен взлететь», — сказал Водолазкин.

Герой романа, очнувшись однажды на больничной койке, понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре - 1999 год?

Другой роман писателя «Лавр», принесший ему мировую известность, готов экранизировать Эмир Кустурица. «Для меня это, конечно, писательское счастье, чтобы великий режиссер поставил, тем более что в отзывах часто стали писать, что «Лавр» рассматривается как магический реализм, хотя это не так, очень соответствует поэтике Эмира. Я не сомневаюсь, что это будет хорошо и если Эмир утвердится в этой идее и будет принято окончательное решение, я буду счастлив», – заключил писатель.
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обсуждение >>
№ 7
громов михаил   24.10.2023 - 22:52
Либероидная тоска,в топку! читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   24.10.2023 - 13:09
Совершенно точно знаю, что не буду смотреть. читать далее>>
№ 5
kinapson   24.10.2023 - 12:59
Авиатор? Скорсезе знаю. Водолазкина не знаю. Арабов... Опяяять в прошлое, не надоело в "Невозвращенцев" играть? читать далее>>
№ 4
Dima111   24.10.2023 - 00:51
Я сам обожаю его работы и уверена, что он отлично передаст всю магию и поэтику этого романа. А вообще так хотел увидеть фильм с Козловским «Бар: один звонок». Трейлер выглядел потрясающе. читать далее>>
№ 3
babydylnova   23.10.2023 - 23:22
Грустно немного, что Козловского отстраняют от дел. Но я уверена, что они справятся на отлично! И еще, роман «Лавр» будет экранизировать Эмир Кустурица. Ох, это просто писательское счастье. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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