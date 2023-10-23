Даня, у нас отмена: вместо Козловского «Авиатора» Водолазкина экранизирует Кончаловский

«Режиссером фильма будет Егор Кончаловский, даже могу назвать уже одного актера, с которым подписан договор, – это Хабенский. Он будет одного из персонажей играть, что меня радует. Константин Хабенский — выдающийся актер. В основе фильма лежит сценарий великого человека, сценариста Юрия Арабова, но он был немного адаптирован к нынешней киногруппе. В общем, «Авиатор» должен взлететь», — сказал Водолазкин.
Герой романа, очнувшись однажды на больничной койке, понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре - 1999 год?
Другой роман писателя «Лавр», принесший ему мировую известность, готов экранизировать Эмир Кустурица. «Для меня это, конечно, писательское счастье, чтобы великий режиссер поставил, тем более что в отзывах часто стали писать, что «Лавр» рассматривается как магический реализм, хотя это не так, очень соответствует поэтике Эмира. Я не сомневаюсь, что это будет хорошо и если Эмир утвердится в этой идее и будет принято окончательное решение, я буду счастлив», – заключил писатель.
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