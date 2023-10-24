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Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта»

24 октября
2023 год

Новости кино >>
24 октября 2023
У сериала «Монолог фармацевта» от студии OLMУ Коми проблемы с общением», «Летнее время»), который мы отметили как перспективную новинку осеннего сезона, появилось сопутствующее мини-аниме. Коротенькие зарисовки с протагонисткой Маомао появляются на канале TOHO AnimationКосмический линкор Ямато: Воскрешение», «Синий гигант») и посвящены ключевым предметам из основного сюжета. На сегодняшний день вышло три штуки: о пудре для лица, шоколаде и цветке лотоса.


Мистический детектив рассказывает о дочери аптекаря, травнице Маомао. Попав во дворец в качестве прислуги, любопытная и проницательная врачевательница узнает, что три новорожденных наследника императора скончались один за другим. Маомао расследует загадочные смерти и предотвращает новое трагическое событие. Благодаря огромному влиянию евнуха Дзинси она продвигается по служебной лестнице и попадает в самую гущу дворцовых интриг.

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Напомним, что постановкой занимается Норихиро НаганумаНевеста чародея», «Достучаться до тебя»), а Маомао и Дзинси озвучивают Аой Юки (Юдзуру Нисимия из «Формы голоса», Люсинда Кусинада из «Киберпанка: Бегущих по краю») и Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя», Хёма Кунато из «Истории о мононокэ»). Премьера сериала состоялась 22 октября этого года.

Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта»

«Монолог фармацевта» Нацу Хьюги стартовал в 2011 году на веб-портале Shosetsuka ni Naro, а через три года издательство Shufunotomo отправило в тираж серию ранобе с иллюстрациями Токо Сино. Еще через три года подоспела манга-адаптация, до сих пор выходящая в журнале Monthly Big Gangan (принадлежит видеоигровому холдингу Square Enix).

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№ 1
Юля Наумова   25.10.2023 - 13:06
Хахахах. Какие милахи, сложно поверить, что все это ручная работа. Наконец-то мультик не только красивый, но и полезный. читать далее>>
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Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта» фотографии
Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта» фотографии
Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта» фотографии
Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта» фотографии
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