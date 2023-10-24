Маленькая красная книжица Мао: вышло мини-аниме по «Монологу фармацевта»

У сериала «Монолог фармацевта»
от студии OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Летнее время
»), который мы отметили как перспективную новинку осеннего сезона
, появилось сопутствующее мини-аниме. Коротенькие зарисовки с протагонисткой Маомао появляются на канале TOHO Animation
(«Космический линкор Ямато: Воскрешение
», «Синий гигант
») и посвящены ключевым предметам из основного сюжета. На сегодняшний день вышло три штуки
: о пудре для лица, шоколаде и цветке лотоса.
Мистический детектив рассказывает о дочери аптекаря, травнице Маомао. Попав во дворец в качестве прислуги, любопытная и проницательная врачевательница узнает, что три новорожденных наследника императора скончались один за другим. Маомао расследует загадочные смерти и предотвращает новое трагическое событие. Благодаря огромному влиянию евнуха Дзинси она продвигается по служебной лестнице и попадает в самую гущу дворцовых интриг.
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Напомним
, что постановкой занимается Норихиро Наганума
(«Невеста чародея
», «Достучаться до тебя
»), а Маомао и Дзинси озвучивают Аой Юки
(Юдзуру Нисимия
из «Формы голоса
», Люсинда Кусинада
из «Киберпанка: Бегущих по краю
») и Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
», Хёма Кунато из «Истории о мононокэ
»). Премьера сериала состоялась 22 октября этого года.
«Монолог фармацевта» Нацу Хьюги
стартовал в 2011 году на веб-портале Shosetsuka ni Naro
, а через три года издательство Shufunotomo
отправило в тираж серию ранобе с иллюстрациями Токо Сино
. Еще через три года подоспела манга-адаптация, до сих пор выходящая в журнале Monthly Big Gangan
(принадлежит видеоигровому холдингу Square Enix
).
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