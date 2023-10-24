Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8»

По словам Кристины Асмус, «фильм Ильи Хотиненко "Кинопленка N8" — не нишевое, а очень зрительское кино. Динамичная, жанровая история с фэнтези-аттракционами. История про то, что всякая зависимость — это плохо. Но, несмотря на плотный и непростой сценарий, у нас очень веселые съемки. Пожалуй, по атмосфере это самый легкий проект, в котором я снималась. Надеюсь, что эта интонация будет чувствоваться зрителю, и проект станет заметным событием в индустрии».
События картины развернутся в России образца начала 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, героине приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.
«В истории мой персонаж охотится за человеком, который украл большую сумму денег. Но на самом деле он ищет доказательства, что его поколение — это новая формация людей, которая может формировать реальность так, как им хочется. Я обожаю эстетику 90-х — потому что это мое детство, и я испытываю особенные чувства от мысли, что совсем недавно все это было повседневностью, а сейчас запечатано в художественный образ... удивительно!», — рассказал Даниил Воробьёв.
Вдохновили сценаристов-дебютантов Сергея и Николая Меркульевых на создание этого сюжета их родители, владевшие видеопрокатом в одном из кинотеатров Брянска.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Кинематографисты не случайно обращаются к осмыслению девяностых годов прошлого века. Кто-то воспринимает их как распад, кто-то как рождение нового. Для меня девяностые — это моя юность, полная как драматических событий, так и новых возможностей. В описании событий того времени главное — найти киноязык. Важно, чтобы нуар вселенной девяностых получил новую нужную интонацию магического реализма», — говорит Илья Хотиненко.
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