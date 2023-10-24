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Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8»

24 октября
2023 год

Новости кино >>
24 октября 2023
В Москве и Санкт-Петербурге начались съемки мистического триллера Ильи Хотиненко «Кинопленка N8». Для исполнителей главных ролей Кристины Асмус и Даниила Воробьёва это первая совместная работа, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Кристины Асмус, «фильм Ильи Хотиненко "Кинопленка N8" — не нишевое, а очень зрительское кино. Динамичная, жанровая история с фэнтези-аттракционами. История про то, что всякая зависимость — это плохо. Но, несмотря на плотный и непростой сценарий, у нас очень веселые съемки. Пожалуй, по атмосфере это самый легкий проект, в котором я снималась. Надеюсь, что эта интонация будет чувствоваться зрителю, и проект станет заметным событием в индустрии».

События картины развернутся в России образца начала 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, героине приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.

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«В истории мой персонаж охотится за человеком, который украл большую сумму денег. Но на самом деле он ищет доказательства, что его поколение — это новая формация людей, которая может формировать реальность так, как им хочется. Я обожаю эстетику 90-х — потому что это мое детство, и я испытываю особенные чувства от мысли, что совсем недавно все это было повседневностью, а сейчас запечатано в художественный образ... удивительно!», — рассказал Даниил Воробьёв.

Вдохновили сценаристов-дебютантов Сергея и Николая Меркульевых на создание этого сюжета их родители, владевшие видеопрокатом в одном из кинотеатров Брянска.

Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Кинематографисты не случайно обращаются к осмыслению девяностых годов прошлого века. Кто-то воспринимает их как распад, кто-то как рождение нового. Для меня девяностые — это моя юность, полная как драматических событий, так и новых возможностей. В описании событий того времени главное — найти киноязык. Важно, чтобы нуар вселенной девяностых получил новую нужную интонацию магического реализма», — говорит Илья Хотиненко.

Компанию Асмус и Воробьёву составят Олег Гаркуша, Семён Литвинов, Святослава Сагунова и Валентин Мендельсон, дебютирующий в качестве «киношного» сына Кристины Асмус. Продюсерами выступают Юлия Мишкинене, Георгий Шабанов и Ашот Месропян. За визуальную составляющую отвечают оператор Кирилл Герра и художник-постановщик Дмитрий Буковский.
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обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   25.10.2023 - 13:08
Не понимаю, у неё же была нога сломана, при чем делали операцию. Та информация была с большой задержкой или как? Как она так быстро начала сниматься и быстро двигаться. По себе знаю, что такое переломы. читать далее>>
№ 1
nord   25.10.2023 - 11:41
Интересно. Стоит посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кинопленка N8

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Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8» фотографии
Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8» фотографии
Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8» фотографии
Кристина Асмус и Даниил Воробьёв найдут «Кинопленку N8» фотографии
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