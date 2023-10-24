Владислав Тирон, Милана Бру и Амаду Мамадаков станут «Курьерами»

Режиссер Андрей Загидуллин приступил к съемкам драмеди «Курьеры» по сценарию Сергея Калужанова. Согласно пресс-службе Института развития интернета, за производство первого отечественного сериала про курьерскую службу отвечает кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке «ИРИ», а генеральными продюсерами выступают Алексей Пиманов и Ольга Погодина.
фото: пресс-служба Института развития интернета
По словам Загидуллина, «будет светлая история, опирающаяся на лучшие традиции советского кинематографа и жанра лирической комедии, но, при этом, очень современная и стильная. Молодые ребята курьеры из разных уголков России и зарубежья работают вместе, поддерживают друг друга и периодически попадают в различные приключения. Это дает возможность показать срез нашего общества, ведь только курьерам дано заглянуть внутрь жизни различных социальных слоев со всех уголков Москвы, причем сделать это в течение одного рабочего дня. Будут в истории и любовь, и интриги».
В основу сценария легли реальные истории курьеров из разных городов России. По сюжету Гоша, 20-летний парень из интеллигентной семьи, живет в Москве и мечтает стать режиссером, но совершенно не знает жизни. Его мать категорически против — он должен закончить медицинский вуз и пойти по ее стопам. Гоша заключает с матерью пари: если сможет прожить без ее поддержки, она не будет препятствовать его мечте. Единственная работа, которую Гоше удается быстро найти, оказывается работа курьером. В компании он находит «коллег», приехавших в Москву из разных уголков страны, а также Средней Азии. Герой идет в курьеры, чтобы сводить концы с концами, и даже не представляет, как эта работа перевернет его жизнь. Он найдет и свою любовь, и сюжеты для будущих фильмов, наблюдая бесконечное разнообразие человеческих характеров и ситуаций. Найдет врагов и, конечно, друзей.
фото: пресс-служба Института развития интернета
«Редко так бывает, что появляется идея, открывающая неограниченные возможности и перед авторами сценария, и перед всей съемочной группой. "Курьеры" как раз из таких. Они проходят и проезжают мимо нас каждый день, а мы ведь даже не задумываемся, что за этой униформой скрывается Человек. Со своими радостями и печалями, устремлениями и комплексами. Мы видим их, но и они видят нас, со всеми вытекающими… Про это и наше кино. История написана чудесная. Легкая и веселая. Отличный актерский состав. Очень хороший сплав молодости и опыта: Влад Тирон, Милана Бру, Амаду Мамадаков, Ольга Погодина, Константин Крюков, Роман Маякин, Валентин Смирнитский. Уверен, зрителю с этим кино будет уютно и хорошо. В наши странные времена это очень важно», — отметил Алексей Пиманов.
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