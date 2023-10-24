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Объявлена дата премьеры телеадаптации серии игр Fallout

24 октября
2023 год

Новости кино >>
24 октября 2023
Стала известна дата премьеры адаптации знаменитой серии видеоигр Fallout, которую готовят Джонатан Нолан и Лиза Джой. Сериал стартует на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 12 апреля 2024 года.



В экранизации заняты Кайл Маклахлен, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кселия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.

Предполагается, что Пернелл сыграет молодую женщину с решительным настроем по имени Джин, которая может скрывать опасный секрет. Гоггинс воплотит собирательный образ гулей — мутировавших из-за радиации людей, невосприимчивых к последствиям ядерной войны. Роли остальных пока держатся в секрете.

Объявлена дата премьеры телеадаптации серии игр Fallout
фото: usatoday.com

За постановку пилотного эпизода сериала для Amazon Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступили Тодд Говард и Джеймс Алтман.

События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
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№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.10.2023 - 16:26
Это мы ждем и смотрим! ... + читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   25.10.2023 - 13:19
Весьма интересно. Помню, когда писали статью об экранизации игры. Настало время показать, что получилось. читать далее>>
№ 1
Красноармеец   25.10.2023 - 00:43
Игра была шикарнейшая, посмотрим как наэкранизируют. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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