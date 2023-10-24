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Кирилл Кяро, Артур Сопельник и Дарья Савельева снимаются в сериалах победителей курса шоураннеров «Пять пилотов для Okko»

24 октября
2023 год

Новости кино >>
24 октября 2023
Победители курса шоураннеров «Пять пилотов для Okko» от Okko, киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24» завершили подготовительные этапы и приступили к началу съемок пилотных серий своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Руки Анны»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Пять счастливчиков выбрали среди авторов 875 заявок, после чего они прошли бесплатное полугодовое обучение с кураторами курса Валерием Федоровичем, Евгением Никишовым и Наталией Мещаниновой и получили финансирование на съемки пилотов для Okko. Для эффективной организации съемочного процесса пилотных серий, участники проекта прошли интенсивный практический курс в стенах школы «Студия 24». За максимально короткий срок шоураннеры обучились самым важным аспектам кинопроизводства: каждый из них в процессе сразу работал со своим проектом и на практике отрабатывал полученные знания. В программу вошли сценаристика, режиссура, реквизит, психодрама, питчинг своих проектов и многое другое.

Первыми свои проекты запустили Анна-Лиза Техменева с драмеди «Абьюзеры», Юлиана Закревская с криминальной драмой «Как приручить лису» и Полина Синева с детективным триллером «Руки Анны». В ближайшее время к съемочному процессу приступят Инкар Есмагамбетова с драмой «Чужая» и Иван Милов с криминальной драмой «Тормоза» — они завершают подготовительный этап.

«Абьюзеры»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В «Абьюзерах» сыграют Артур Сопельник и Полина Севастьянихина. По сюжету 30-летняя Катя построила идеальную карьеру, но так и не смогла наладить личную жизнь. Пару лет назад она рассталась с Максом, с которым провела вместе четыре счастливых и одновременно мучительных года. Настоящей причиной их расставания были не его измены, не его бесконечное желание свободы, а совсем иной повод, о котором девушка так и не решилась говорить. Казалось, что все уже давно в прошлом, но случайная встреча бывших переворачивает жизнь с ног на голову.

Криминальная драма Юлианы Закревской расскажет про зоопсихолога, занимающегося изучением лисиц, который спасает жизнь странной аутичной девушки Дины, но становится подозреваемым в деле об убийстве ее подруги. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже более 20 лет пропадают девочки-подростки, и только Дина может дать ключи к поимке преступника, который также является ее родным отцом. В сериале заявлены Кирилл Кяро, Максим Стоянови Таисья Калинина.

«Как приручить лису»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Руки Анны» снимет лично Наталия Мещанинова, а в актерском составе числятся Дарья Савельева и Илья Лыков. Главная героиня Анна живет с аббревиатурой CODA (слышащий ребенок глухих родителей), но тщательно скрывает от мужа историю семьи. Девушка боится родить глухого ребенка и тайно пьет противозачаточные. Однажды она узнает о трагической смерти брата и на время возвращается в родной город. Официальное следствие считает, что произошел несчастный случай, но Анна категорически не согласна с вердиктом и начинает собственное расследование. Она вспоминает о таинственном подвале, где ее брат регулярно встречался со странным человеком. В детстве Анна так и не решилась зайти в заброшку, но сейчас ради правды девушка готова заглянуть в глаза своему страху.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   25.10.2023 - 13:27
очень классно, с таким подходом будет все больше и больше желающих снимать. надо почаще крупным платформам проводить конкурсы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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