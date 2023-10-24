Кирилл Кяро, Артур Сопельник и Дарья Савельева снимаются в сериалах победителей курса шоураннеров «Пять пилотов для Okko»

Победители курса шоураннеров «Пять пилотов для Okko» от Okko, киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24» завершили подготовительные этапы и приступили к началу съемок пилотных серий своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Пять счастливчиков выбрали среди авторов 875 заявок, после чего они прошли бесплатное полугодовое обучение с кураторами курса Валерием Федоровичем, Евгением Никишовым и Наталией Мещаниновой и получили финансирование на съемки пилотов для Okko. Для эффективной организации съемочного процесса пилотных серий, участники проекта прошли интенсивный практический курс в стенах школы «Студия 24». За максимально короткий срок шоураннеры обучились самым важным аспектам кинопроизводства: каждый из них в процессе сразу работал со своим проектом и на практике отрабатывал полученные знания. В программу вошли сценаристика, режиссура, реквизит, психодрама, питчинг своих проектов и многое другое.
В «Абьюзерах» сыграют Артур Сопельник и Полина Севастьянихина. По сюжету 30-летняя Катя построила идеальную карьеру, но так и не смогла наладить личную жизнь. Пару лет назад она рассталась с Максом, с которым провела вместе четыре счастливых и одновременно мучительных года. Настоящей причиной их расставания были не его измены, не его бесконечное желание свободы, а совсем иной повод, о котором девушка так и не решилась говорить. Казалось, что все уже давно в прошлом, но случайная встреча бывших переворачивает жизнь с ног на голову.
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фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
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