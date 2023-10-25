В Санкт-Петербурге приступили к съемкам киноальманаха «Будущие» о новом поколении детей



фото: пресс-служба киноальманаха

В Санкт-Петербурге стартовали съемки киноальманаха Элен Заргарян «Будущие» о новом поколении детей. По словам продюсера фильма Алины Кубековой, картина создается кинокомпанией «Все будет Медиа» при поддержке Росмолодежь.Гранты.говорит Алина Кубекова, которая также выступила автором идеи киноальманаха.Лента поведает о том, что означают для нового поколения детей такие понятия, как любовь, Родина, дом, свобода и мечта. Создатели планируют ответить на вопросы о том, о чем ребята говорят и мечтают, во что верят и кто они сегодня. Для этого собраны абсолютно разные современные дети от пяти до 17 лет в одном кино. Это актеры, певцы, спортсмены, начинающие инженеры и ученые. Это ребята, любящие свой дом и семью, мечтающие о лекарстве от всех болезней и горящие своим делом. Это наши «Будущие».Киноальманах будет состоять из четырех новелл, каждая из которых раскроет определенную базовую ценность. Первая серия посвящена любви, вторая — Родине/дому, третья — свободе как способу самовыражения, а четвертая — мечтам. Премьера «Будущих» запланирована на апрель 2024 года.