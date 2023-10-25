По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского

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В России создают супергеройский шестисерийный мультфильм «Невский», действие которого разворачивается во вселенной «Тридевять Земель». В центре внимания город Санкт-Петербург и отважная команда супергероев – Лешка, Илья, Василиса и Кот-Ученый во главе с Невским. За производство отвечает агентство Global Influencers при поддержке Института развития интернета с участием аниматоров студии Morevna Project по мотивам комикса издательства «Три девять», уточняет пресс-служба ИРИ.По сюжету с незапамятных времен темные силы тешат себя надеждой покорить нашу прекрасную планету. Но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту Родины. В Санкт-Петербурге живет как раз такой герой. Он – самый могучий и сильный. Ему так много лет, что он сам забыл свое имя, поэтому все зовут его просто – Невский. Когда-то давным-давно именно он и несколько других богатырей остановили несчетные армии Мора, покорителя миров. Но зло не исчезло, а затаилось, чтобы накопить силы для нового вторжения.Генеральным продюсером и автором идеи сериала, создаваемого в технике 2D-анимации, выступает Афиг Джавадзадее («Гипер», «Мама, я хочу быть космонавтом»). Премьера состоится в феврале 2024 года на отечественных стриминговых платформах.