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По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского

25 октября
2023 год

Новости кино >>
25 октября 2023
В России создают супергеройский шестисерийный мультфильм «Невский», действие которого разворачивается во вселенной «Тридевять Земель». В центре внимания город Санкт-Петербург и отважная команда супергероев – Лешка, Илья, Василиса и Кот-Ученый во главе с Невским. За производство отвечает агентство Global Influencers при поддержке Института развития интернета с участием аниматоров студии Morevna Project по мотивам комикса издательства «Три девять», уточняет пресс-служба ИРИ.

По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского
фото: пресс-служба сериала

По сюжету с незапамятных времен темные силы тешат себя надеждой покорить нашу прекрасную планету. Но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту Родины. В Санкт-Петербурге живет как раз такой герой. Он – самый могучий и сильный. Ему так много лет, что он сам забыл свое имя, поэтому все зовут его просто – Невский. Когда-то давным-давно именно он и несколько других богатырей остановили несчетные армии Мора, покорителя миров. Но зло не исчезло, а затаилось, чтобы накопить силы для нового вторжения.

Генеральным продюсером и автором идеи сериала, создаваемого в технике 2D-анимации, выступает Афиг Джавадзадее («Гипер», «Мама, я хочу быть космонавтом»). Премьера состоится в феврале 2024 года на отечественных стриминговых платформах.
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№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:10
Не знал, что есть такой интересный первоисточник. Тот самый случай, когда реально хочется поддержать наших создателей комиксов и их адаптации. Обязательно ознакомлюсь читать далее>>
Всего сообщений: 1
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По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского фотографии
По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского фотографии
По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского фотографии
По вселенной комикса «Тридевять Земель» создают мультсериал про Невского фотографии
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