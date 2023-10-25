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Не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри

25 октября
2023 год

Новости кино >>
25 октября 2023
На 82-м году не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри. По информации Deadline, американский актер скончался в окружении семьи после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

«Ричард Раундтри — прототип, лучший из когда-либо созданных! Шафт, каким мы его знаем, есть и всегда будет его творением. Его кончина оставляет глубокую дыру не только в моем сердце, но, я уверен, и у многих из вас тоже», — прокомментиовал печальную новость Сэмюэл Л. Джексон.

Не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри
фото: deadline.com

Раундтри родился 9 июля 1942 года. Его творческая карьера охватывает пять десятилетий — в 1956-м он дебютировал в сериале «Как вращается мир». Стал звездой жанра блэксплотейшн благодаря роли в «Шафте», вышедшем в 1971-м, и последовавших за ним сиквелах «Большая удача Шафта» и «Шафт в Африке». К образу Джона Шафта, принесшему ему номинацию на «Золотой глобус», актер вернулся в перезапуске нового тысячелетия, где солировал уже Сэмюэл Л. Джексон, и в комедии «Тайный брат».

На счету Ричарда Раундтри 161 роль и три престижные награды, включая приз MTV. Запомнился также образами в фильмах «Землетрясение», «Око за око», «Кью», «Маньяк-полицейский», «Семь», «Джордж из джунглей», «Кирпич» и «Спиди-гонщик». Последний раз на большом экране появился в комедии «Движемся дальше».
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Сэмюэл Эл ДжексонРичард Раундтри
фильмы
Большая удача ШафтаДвижемся дальшеДжордж из джунглейЗемлетрясениеКак вращается мирКирпичКьюМаньяк-полицейскийОко за окоСемьСпиди-ГонщикТайный братШафтШафтШафтШафт в Африке

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Не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри фотографии
в образе Шафта
Не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри фотографии
Не стало звезды «Шафта» Ричарда Раундтри фотографии
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