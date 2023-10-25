На 82-м году не стало звезды «Шафта
» Ричарда Раундтри
. По информации Deadline
, американский актер скончался в окружении семьи после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.
«Ричард Раундтри — прототип, лучший из когда-либо созданных! Шафт, каким мы его знаем, есть и всегда будет его творением. Его кончина оставляет глубокую дыру не только в моем сердце, но, я уверен, и у многих из вас тоже», —
прокомментиовал печальную новость Сэмюэл Л. Джексон
.
Раундтри родился 9 июля 1942 года. Его творческая карьера охватывает пять десятилетий — в 1956-м он дебютировал в сериале «Как вращается мир
». Стал звездой жанра блэксплотейшн благодаря роли в «Шафте», вышедшем в 1971-м, и последовавших за ним сиквелах «Большая удача Шафта
» и «Шафт в Африке
». К образу Джона Шафта, принесшему ему номинацию на «Золотой глобус», актер вернулся в перезапуске нового тысячелетия, где солировал уже Сэмюэл Л. Джексон, и в комедии «Тайный брат
».
На счету Ричарда Раундтри 161 роль и три престижные награды, включая приз MTV. Запомнился также образами в фильмах «Землетрясение
», «Око за око
», «Кью
», «Маньяк-полицейский
», «Семь
», «Джордж из джунглей
», «Кирпич
» и «Спиди-гонщик
». Последний раз на большом экране появился в комедии «Движемся дальше
».
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