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Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого

25 октября
2023 год

Новости кино >>
25 октября 2023
Режиссер Артём Насыбулин приступил в Санкт-Петербурге к съемкам исторического сериала «Александр Первый». Премьерный показ состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной Второй, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел Первый погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.

Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Титульную роль исполняет Евгений Романцов, а компанию ему составят Анна Банщикова, Глеб Бочков, Полина Гухман, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Фёдор Лавров, Ангелина Поплавская, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Владислав Ценёв, Анна Чиповская и Юрий Чурсин. Съемки сериала, который создается «Космос студио» при поддержке Института развития интернета, пройдут в Санкт-Петербурге, Выборге и Москве.

По словам Артёма Насыбулина, «работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована. Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет. Это будет совокупность и исторических фактов, и вымысла. Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство».
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№ 1
nord   25.10.2023 - 15:13
Интересный сериал,посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого фотографии
Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого фотографии
Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого фотографии
Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого фотографии
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