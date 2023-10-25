Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого

Режиссер Артём Насыбулин приступил в Санкт-Петербурге к съемкам исторического сериала «Александр Первый». Премьерный показ состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.
По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной Второй, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел Первый погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.
По словам Артёма Насыбулина, «работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована. Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет. Это будет совокупность и исторических фактов, и вымысла. Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство».
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