Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом

Ирис Лебедевой «понравилось, что Вера – "действующая" героиня. На мой взгляд – это редкость в мелодрамах. Вера не страдает от неразделённой любви, не является приложением к мужчине, и отношения с мужчиной не являются пределом её мечтаний. Думаю, многим зрителям действия моей героини не понравятся и её, вероятно, будут осуждать. Она неудобная, в чём-то жесткая. Строит свою жизнь и всегда стоит на своей стороне».
По сюжету Вера боролось с тяжелой болезнью долгих два года. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась ради мечты стать мамой. Болезнь успела разрушить ее отношения с мужем – Дима не справился и ушел к другой. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня. Обследование приносит радостные новости: у Веры ремиссия, и она может планировать беременность. Однако из лаборатории пропал ее биоматериал. Героиня подозревает, что Дима использовал его, чтобы супруга смогла забеременеть. Она сближается с Катей, и узнает, что была права. Аня – дочь Веры.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Моя героиня Катя – борец с независящими от нее жизненными обстоятельствами. Сначала бесплодие, потом чужой эмбрион. Конечно, все это рождает некую зацикленность – тяжело жить полноценной жизнью. Но, несмотря на это, Катя старается не потерять себя», — рассказала о своем персонаже Юлия Горохова.
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