Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом

25 октября
2023 год

Новости кино >>
25 октября 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Владислава Николаева «Мечта на троих» с Ирис Лебедевой, Яном Ильвесом, Михаилом Грищенко и звездой российской версии видеоигры Cyberpunk 2077 Юлией Гороховой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


Ирис Лебедевой «понравилось, что Вера – "действующая" героиня. На мой взгляд – это редкость в мелодрамах. Вера не страдает от неразделённой любви, не является приложением к мужчине, и отношения с мужчиной не являются пределом её мечтаний. Думаю, многим зрителям действия моей героини не понравятся и её, вероятно, будут осуждать. Она неудобная, в чём-то жесткая. Строит свою жизнь и всегда стоит на своей стороне».

По сюжету Вера боролось с тяжелой болезнью долгих два года. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась ради мечты стать мамой. Болезнь успела разрушить ее отношения с мужем – Дима не справился и ушел к другой. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня. Обследование приносит радостные новости: у Веры ремиссия, и она может планировать беременность. Однако из лаборатории пропал ее биоматериал. Героиня подозревает, что Дима использовал его, чтобы супруга смогла забеременеть. Она сближается с Катей, и узнает, что была права. Аня – дочь Веры.

Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня Катя – борец с независящими от нее жизненными обстоятельствами. Сначала бесплодие, потом чужой эмбрион. Конечно, все это рождает некую зацикленность – тяжело жить полноценной жизнью. Но, несмотря на это, Катя старается не потерять себя», — рассказала о своем персонаже Юлия Горохова.

Примечательно, что Ильвес и Грищенко вместе посещали занятия по танцам в детстве, но вновь встретились спустя много лет на съемках «Мечты на троих». Горохова с начала 2010-х участвует в озвучивании. Ее голосом говорят Сирша Ронан в «Двух королевах», «Капитан Марвел», «Алита: Боевой ангел», Джозефина Лэнгфорд в романтической серии «После», Александра Шипп, Хлоя Грейс Морец, Дина в The Last of Us: Part II, Бела Димитреску в Resident Evil 8: Village, Киана в League of Legends, женская версия Ви в Cyberpunk 2077 и многие другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:09
Да какая редкость? Действующая героиня или нет, это всё равно уже снималось очень много раз. Поэтому мелодрамы для телевиденья это точно не моё читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию
Юлия Горохова встретит мужчину из своих снов
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Юлия ГороховаМихаил ГрищенкоЯн ИльвесИрис ЛебедеваДжозефина ЛэнгфордХлоя Грейс МорецВлад НиколаевСирша РонанАлександра Шипп
фильмы
Алита: Боевой ангелДве королевыКапитан МарвелМечта на троихПосле

фотографии >>
Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом фотографии
Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом фотографии
Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом фотографии
Звезда Cyberpunk 2077 Юлия Горохова разделит «Мечту на троих» с Ирис Лебедевой и Яном Ильвесом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Станислав Потапов
24 октября ушёл из жизни каскадёр, актёр Станислав Потапов.
Нина Кашляева
22 октября ушла из жизни актриса Нина Кашляева.

День рождения >>

Неонила Белецкая
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Геннадий Свирь
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Роберт Пикардо
Тереза Райт
Питер Ферт
Патрик Фьюджит
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен