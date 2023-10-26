Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича»

Студии Colorido
(«Тайная жизнь пингвинов
», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
») и team Yamahitsuji
опубликовали первый трейлер аниме «Сжечь ведьму #0.8
» по манге создателя «Блича
» Тайто Кубо
. Приключения в «ином» Лондоне начнутся 29 декабря. Ниже трейлер с русскими субтитрами.
В мире, где невидимые драконы бродят по современному Лондону и представляют серьезную угрозу для горожан, ведьмы и маги, живущие в зеркальном измерении, осуществляют контроль за смертоносными существами и обеспечивают безопасность жителей. Приквел фантастического аниме «Сжечь ведьму
» посвящен агентессам Нини Спангл и Ноэль Нихаси из «иного» Лондона, которые работают в организации по защите и управлению драконами «Связующее крыло» (Wing Bind, то есть WB).
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«Мангака Марина попадает в Камелот» и воспитывает кроху-дракончика
Над проектом работает та же команда, что и над основной аниме-адаптацией: режиссер Тацуро Кавано
(эпизоды в «Боруто: Новое поколение Наруто
») и чардиз Нацуки Ямада
(ключевая анимация в «Пузыре
» и «Плавучем доме
»), а вот сценаристку Тику Судзумуру
заменил Таку Кисимото
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «Брошенный кролик
»). Актеры озвучивания тоже на месте: за Нини говорит Асами Тано
(Саки Никайдо из «Зомбиленд Сага
», судья П из «Бога старшей школы
»), а сэйю Ноэль — Юина Ямада
(девушка из «Аманчу!
»). Трек PROVE
исполняет группа NiL
.
Ваншот «Сжечь ведьму», написанный и проиллюстрированный Тайто Кубо, впервые был опубликован в журнале Weekly Shonen Jump
в июле 2018 года. Сюжет разворачивается в той же вселенной, что и легендарный сёнэн
«Блич».
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