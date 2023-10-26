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Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Студии ColoridoТайная жизнь пингвинов», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой») и team Yamahitsuji опубликовали первый трейлер аниме «Сжечь ведьму #0.8» по манге создателя «Блича» Тайто Кубо. Приключения в «ином» Лондоне начнутся 29 декабря. Ниже трейлер с русскими субтитрами.


В мире, где невидимые драконы бродят по современному Лондону и представляют серьезную угрозу для горожан, ведьмы и маги, живущие в зеркальном измерении, осуществляют контроль за смертоносными существами и обеспечивают безопасность жителей. Приквел фантастического аниме «Сжечь ведьму» посвящен агентессам Нини Спангл и Ноэль Нихаси из «иного» Лондона, которые работают в организации по защите и управлению драконами «Связующее крыло» (Wing Bind, то есть WB).

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Над проектом работает та же команда, что и над основной аниме-адаптацией: режиссер Тацуро Кавано (эпизоды в «Боруто: Новое поколение Наруто») и чардиз Нацуки Ямада (ключевая анимация в «Пузыре» и «Плавучем доме»), а вот сценаристку Тику Судзумуру заменил Таку КисимотоСиняя тюрьма: Блю Лок», «Брошенный кролик»). Актеры озвучивания тоже на месте: за Нини говорит Асами Тано (Саки Никайдо из «Зомбиленд Сага», судья П из «Бога старшей школы»), а сэйю Ноэль — Юина Ямада (девушка из «Аманчу!»). Трек PROVE исполняет группа NiL.

Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича»

Ваншот «Сжечь ведьму», написанный и проиллюстрированный Тайто Кубо, впервые был опубликован в журнале Weekly Shonen Jump в июле 2018 года. Сюжет разворачивается в той же вселенной, что и легендарный сёнэн «Блич».

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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:07
Сюжет совсем не для меня, но отмечу, что сделано всё на очень высоком уровне. Музыка и рисовка заслуживают похвалы. Подросткам такое точно должно понравиться. читать далее>>
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Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича» фотографии
Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича» фотографии
Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича» фотографии
Убить дракона: трейлер «Сжечь ведьму №0.8» — фэнтези от автора «Блича» фотографии
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