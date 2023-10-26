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Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Телеканал ТНТ отметил 25-летие и представил новинки сезона – зрителей ждут как продолжения популярных проектов канала, так и новые реалити-шоу и сериалы с участием Филиппа Киркорова, Давы, Катерины Ковальчук, Анны Уколовой, Михаила Галустяна и других.

Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
фото: Пресс-служба ТНТ

Так, в эфир выйдут новые выпуски «Шоу Воли», «Конфетки», «Новых звезды в Африке», «Выжить в…», «Экстрасенсов. Битвы сильнейших», «Вызова» и сезоны сериалов «Полярный», «Девушки с Макаровым», «СашаТаня», «Просто Михалыч», «Универ. 13 лет спустя», «Исправление и наказание», «Жуки», «Гусар».

«Когда начинаешь говорить о телевидении и спрашиваешь у людей, что они смотрят, все как один говорят: ТНТ! Это самый народный и искренний канал, и тем волнительнее было его менять. Но силой любви к этому бренду у нашей команды получилось добиться ощутимых и значимых результатов за полтора года. В новом сезоне готовим для вас новые сюрпризы, возвращаем танцы и “Фабрику звезд”, снимаем грандиозный новогодний фильм и запускаем совсем новый для нас формат - двухчасовое утреннее шоу. Вы сами видите: мы абсолютные лидеры в производстве комедий на ТВ и останавливаться не собираемся», – сказала директор ТНТ Тина Канделаки.

Помимо реинкарнации «Фабрики звезд» зрителей канала ожидают и новые реалити. Например, снятые в Китае «Сокровища императора», среди искателей которых анонсированы Дава и Филипп Киркоров, ведущими выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян. Кроме того, ТНТ скрестит сразу два своих популярных проекта «Холостяк» и «Битву экстрасенсов» в шоу «Невеста для экстрасенса», где жених пока остается тайной.

Также ТНТ запустит два спортивных проекта: «Игры без границ», в котором соревнуются команды из разных стран, и «Титаны», в котором будут биться самые сильные люди России. Кроме того, в феврале на ТНТ стартует абсолютно новый для канала формат двухчасового шоу «Утро на ТНТ» с прямыми эфирами с понедельника по пятницу.

Сериальный блок представил генеральный продюсер канала Аркадий Водахов. Одной из самых ожидаемых новинок станут российская адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь», главные роли в которой исполняют Никита Волков и Лиана Гриба, и перезагрузка «Букиных» от «Кинокомпания братьев Андреасян».

Сериал «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой расскажет о жизни на пасмурном берегу реки, где борется за свое существование племя во главе с Вождем. На другом, светлом берегу, обитает другое племя, возглавляемое Вождихой. Туда-то и отправляется один из соплеменников Вождя и узнает куда более радужную жизнь. Анна Уколова, Ольга Тумайкина и Катерина Ковальчук откроют собственный ликеро-водочный завод в сериале «Повышая градус», а Павел Рассомахин сыграет владельца видеосалона, который попадает в тюрьму и переснимает с заключенными хиты видеопроката 90-х, в проекте «Камера! Мотор!».

В мультижанровой саге «Бедные смеются, богатые плачут» авторы обещают перезагрузить привычное понимание жанра семейной истории, создав «проект, который будет полностью соответствовать духу времени: и по форме, и по содержанию». В новом скетч-шоу вернувшегося на ТНТ Сергея Светлакова «Светлаков+» зрителей ждёт четыре новых героя и три уже любимых зрителем. Одну из ролей исполнит Демис Карибидис, другую – актриса Ирина Розанова. Кроме того, Светлаков выступает креативным продюсером приключенческой комедии «Казачок» о московском подростке Степе, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником исторических событий. Почти, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», который для новогоднего телеэфира переснимает команда «СамоИронии судьбы».
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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:12
Я бы не сказал, что самая ожидаемая премьера это адаптация «Постучись в мою дверь». Знаю, что её уже захейтили. Остальные проекты тоже слабоваты. Даже не знаю, что и посмотреть из новинок. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:05
Одни и те же лица на всех передачах. Сама задумка "Сокровищ нации", хоть и избитая, но довольно нужная. Сейчас такой формат в хорошем исполнении не встретишь читать далее>>
Всего сообщений: 2
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