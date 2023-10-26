Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова»

На медиаплатформе ВГТРК «Смотрим» состоялась премьера детектива «Васнецова» режиссера Алексея Андрианова с Анной Михалковой в главной роли, сообщает пресс-служба холдинга.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
«С актрисой на главную роль не было никаких колебаний: Аня – единственная, кто мог ее сыграть. И под ее органику мы подбирали остальных актеров. Аня задавала тон. Ее героиня уверена в себе на 100%. Она смело и спокойно переживает и принимает все жизненные неурядицы и благодаря любви и поддержке своей семьи хорошо раскрывает преступления. Жанр нашего сериала не так уж и прост: здесь и комедия, и детектив, и семейная драма. Наше кино будет интересно всем возрастам – оно легкое и увлекательное», – говорит Андрианов.
По сюжету майор полиции и мать четверых детей Вероника Васнецова (Михалкова) после десятилетнего перерыва возвращается на службу. Раньше она работала в полиции Петербурга, а теперь благодаря связям бывшего мужа (Виктор Васильев) ее переводят в следственное управление города Калининграда на должность руководителя группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Начальник отдела, подполковник Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна назначением Ники. На это место Зайцева прочила капитана Антона Лескова (Всеволод Болдин). Опер с большим опытом, Лесков уже почти вжился в роль начальника и теперь с большой неохотой подчиняется какой-то «блондинке». Козни начальства, подозрительность подчиненных, проблемы с детьми, неприятности в личной жизни – казалось бы, все люди и обстоятельства против героини, но сломить и выбить ее из колеи невозможно. Васнецова доказывает всем, что является профессионалом в своем деле, а нестандартная логика позволяет ей с блеском раскрывать самые изощренные преступления.
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