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Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023

На медиаплатформе ВГТРК «Смотрим» состоялась премьера детектива «Васнецова» режиссера Алексея Андрианова с Анной Михалковой в главной роли, сообщает пресс-служба холдинга.

Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова»
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"

«С актрисой на главную роль не было никаких колебаний: Аня – единственная, кто мог ее сыграть. И под ее органику мы подбирали остальных актеров. Аня задавала тон. Ее героиня уверена в себе на 100%. Она смело и спокойно переживает и принимает все жизненные неурядицы и благодаря любви и поддержке своей семьи хорошо раскрывает преступления. Жанр нашего сериала не так уж и прост: здесь и комедия, и детектив, и семейная драма. Наше кино будет интересно всем возрастам – оно легкое и увлекательное», – говорит Андрианов.

По сюжету майор полиции и мать четверых детей Вероника Васнецова (Михалкова) после десятилетнего перерыва возвращается на службу. Раньше она работала в полиции Петербурга, а теперь благодаря связям бывшего мужа (Виктор Васильев) ее переводят в следственное управление города Калининграда на должность руководителя группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Начальник отдела, подполковник Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна назначением Ники. На это место Зайцева прочила капитана Антона Лескова (Всеволод Болдин). Опер с большим опытом, Лесков уже почти вжился в роль начальника и теперь с большой неохотой подчиняется какой-то «блондинке». Козни начальства, подозрительность подчиненных, проблемы с детьми, неприятности в личной жизни – казалось бы, все люди и обстоятельства против героини, но сломить и выбить ее из колеи невозможно. Васнецова доказывает всем, что является профессионалом в своем деле, а нестандартная логика позволяет ей с блеском раскрывать самые изощренные преступления.

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№ 3
Alexey Golovanov   27.10.2023 - 11:48
опять страшненьких артистов на съёмки наберут, чтобы михалкова не выделялась читать далее>>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:13
Ну это ожидаемо от данного канала. Правда непонятно, почему Анна после своего громкого фильма снова вернулась к таким некачественным работам. Крайне странно. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:02
Не понимаю, когда детективы смешивают с комедией. Там человек умер, а всё происходит под весёлую музыку. Плюс акцент на неловкости главной героини. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова» фотографии
Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова» фотографии
Анна Михалкова начинает расследование в детективе «Васнецова» фотографии
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