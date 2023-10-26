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«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Опубликован трейлер комедии «Тёща», в которой Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами. В российский прокат фильм выпустит 30 ноября компания «Централ Партнершип».



«Тёща» расскажет историю Ольги Николаевны, волевой женщины и начальницы ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она – хозяйка дома и на работе – полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща»
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Помимо Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова в фильме также играют Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Режиссерское кресло занял клипмейкер из Казахстана Аскар Узабаев, снявший коммерчески успешные драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды». Авторами сценария выступили Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес. Продюсеры фильма — Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев.
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№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:14
Хм, необычно выглядит. Хотя уже пережеванная история множество раз. Вряд ли буду смотреть. Но актеры точно интересные и заслуживают внимания к этому проекту. Посмотрю разок. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:00
Гузеева и Харламов определённо интересный дуэт. Надеюсь, что фильм окажется смешным и одновременно поучительным. Так что буду следить за новостями читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Коктейль для звездыСчастьеТёща

фотографии >>
«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща» фотографии
«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща» фотографии
«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща» фотографии
«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща» фотографии
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