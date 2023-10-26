«Что делать – молиться»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами в трейлере комедии «Тёща»

Опубликован трейлер комедии «Тёща», в которой Гарик Харламов и Лариса Гузеева обмениваются телами. В российский прокат фильм выпустит 30 ноября компания «Централ Партнершип».
«Тёща» расскажет историю Ольги Николаевны, волевой женщины и начальницы ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она – хозяйка дома и на работе – полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.
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