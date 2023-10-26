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Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Специальный показ фильма «ЭТ», снятого самыми известными якутскими режиссерами Степаном Бурнашёвым и Дмитрием Давыдовым, состоится 30 октября в рамках проекта КАРО.Арт в киноцентре «Октябрь». После показа пройдет встреча со Степаном Бурнашёвым, модератором дискуссии выступит кинокритик Егор Москвитин, сообщает пресс-служба картины.

Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ»

«ЭТ» – продолжение нашумевшего киноальманаха «ЫТ». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды. Это шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать.

«Слово “эт” в переводе от якутского — “скажи” и “мясо”, под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное “сказать” очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует как автора», — отмечает Степан Бурнашёв.

Обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда героиня станет совершеннолетней. Где-то в одной из квартир разворачивается откровенная история о мужчине, который втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. А в доме напротив молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но именно в этот день курс доллара сходит с ума. А безумный старик тем временем едет в другой город на встречу с убийцей своего сына, чтобы тот ответил за все. Где-то к подъезду в город машину останавливает гаишник. Что же может случиться от очередного вопроса: «Причина остановки»? Перед всеми ними встает вопрос выбора и принятия сложных решений, от которых зависит их жизнь.

«Мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких бытовых историях, которые будут объединены в альманах. Есть уверенность, что наш второй альманах будет хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные», — говорит Дмитрий Давыдов.

Производством киноальманаха занимались компании «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком») и Синет СПАРК.
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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:15
Ого, сколько разных историй сплели в один проект. Вот это уровень. Якутское кино с каждым разом все больше удивляет. Обязательно посмотрю. Мне нравится, когда с такой точки зрения преподносят. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 00:59
Пока совершенно не ясно каким будет "ЭТ", потому что трейлер был максимально бредовым, как по мне. Надеюсь, что конечный результат будет лучше читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ» фотографии
Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ» фотографии
Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ» фотографии
Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ» фотографии
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