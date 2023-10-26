Режиссер «Айты» Степан Бурнашёв расскажет про «ЭТ»

Специальный показ фильма «ЭТ
», снятого самыми известными якутскими режиссерами Степаном Бурнашёвым и Дмитрием Давыдовым
, состоится 30 октября в рамках проекта КАРО.Арт в киноцентре «Октябрь»
. После показа пройдет встреча со Степаном Бурнашёвым
, модератором дискуссии выступит кинокритик Егор Москвитин
, сообщает пресс-служба картины.
«ЭТ» – продолжение нашумевшего киноальманаха «ЫТ
». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды. Это шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать.
«Слово “эт” в переводе от якутского — “скажи” и “мясо”, под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное “сказать” очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует как автора
», — отмечает Степан Бурнашёв.
Обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда героиня станет совершеннолетней. Где-то в одной из квартир разворачивается откровенная история о мужчине, который втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. А в доме напротив молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но именно в этот день курс доллара сходит с ума. А безумный старик тем временем едет в другой город на встречу с убийцей своего сына, чтобы тот ответил за все. Где-то к подъезду в город машину останавливает гаишник. Что же может случиться от очередного вопроса: «Причина остановки»? Перед всеми ними встает вопрос выбора и принятия сложных решений, от которых зависит их жизнь.
«Мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких бытовых историях, которые будут объединены в альманах. Есть уверенность, что наш второй альманах будет хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные
», — говорит Дмитрий Давыдов.
Производством киноальманаха занимались компании «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком») и Синет СПАРК.
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