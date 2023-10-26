Российская национальная премия Russian Creative Awards 2023 открыла прием заявок

Открылся прием заявок на Российскую национальную премию Russian Creative Awards, которая ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны, сообщает организатор премии – АНО «Креативная экономика».
фото: пресс-служба премии
«За последние годы творческая сфера в нашей стране качественно изменилась. Сегодня креативный контент из России даже в условиях внешних ограничений востребован по всему миру. Важность таких премий не надо недооценивать. Благодаря им общественность узнает о том, кого именно считают креативными индустриями. Зачастую эти знания сотканы из стереотипов. Но талантливыми авторами становятся в абсолютно разных сферах. Премия Russian Creative Awards - это не только про заслуги, но и про впечатления. Поэтому членам жюри и номинантам желаю побольше эмоций и впечатлений. Они точно будут», – говорит Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
Подать проекты можно в одну из 10 категорий: «Социальный проект», «Детский проект», «Регион года», «Просветительский проект», «Креативное событие», «Человек года», «Новые формы», «Цифровой проект», «Культурный код», «Проект в области развития территории». Прием заявок открыт до 2 ноября 2023 года включительно.
Определять лучших будет большое жюри, которое состоит из 50 топовых представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. В этом году жюри оценивает все зарегистрированные на сайте премии заявки, а также имеет право самостоятельно номинировать проекты.
«В этом году мы приняли важное решение дать право номинировать проекты экспертному жюри. Логика простая: лучших предлагают и выбирают лучшие – топовые представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и так далее. Такой вот совет академиков, чье мнение имеет реальный вес в рынке. При этом по-прежнему сохраняется возможность самостоятельно подать на сайте заявку и номинировать свой проект. Все номинации носят кросс-индустриальный характер: за награду в одной категории, например детский проект, могут побороться и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка. Главное – какой вклад они внесли в развитие детской аудитории нашей страны», – отмечает директор Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.
Среди членов большого жюри – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, российский писатель, драматург, сценарист Александр Цыпкин и другие.
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