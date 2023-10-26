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Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Премьера сказочного комедийного детектива «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли состоится 9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает пресс-служба платформы.

Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Сериал расскажет историю бывшего полицейского Лёхи, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном для восьмилетней девочки. Лёха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок.

Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лёхи настоящим испытанием.

Помимо Наумова в «Волшебном участке» сыграли Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев и другие. Режиссером выступил Степан Гордеев, автором сценария и шоураннером – Александр Носков.

«Сериал «Волшебный участок» – современное и уникальное прочтение сказочных историй и переосмысление любимых с детства персонажей через абсолютно оригинальную идею и сценарий. В основе этого – простая детская мечта и фантазия: «а что было бы, если сказочные герои жили среди нас в наше время?» Как мне кажется, в этом и кроется главная уникальность, ламповость и искренность проекта: вся команда, режиссер, автор сценария, продюсеры и невероятный каст сериала получали удовольствие от того, что они привносят в нашу реальность атмосферу сказки. Все это позволяет сказать, что «Волшебный участок» – главное, сказочное событие этого года», – отмечает продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

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№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:18
Да зачем же его выбирают на главные роли. Он же абсолютно не харизматичен. На него неинтересно смотреть. Опять качество кино падает из-за таких проектов. Ждём новый) читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 00:57
Игра Наумова как всегда оставляет желать лучшего, но проект реально получился хорошим. Очень достойный актёрский состав и сама задумка в целом! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября фотографии
Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября фотографии
Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября фотографии
Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября фотографии
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