Николай Наумов попадет на «Волшебный участок» 9 ноября

Премьера сказочного комедийного детектива «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли состоится 9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Сериал расскажет историю бывшего полицейского Лёхи, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном для восьмилетней девочки. Лёха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок.
Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лёхи настоящим испытанием.
«Сериал «Волшебный участок» – современное и уникальное прочтение сказочных историй и переосмысление любимых с детства персонажей через абсолютно оригинальную идею и сценарий. В основе этого – простая детская мечта и фантазия: «а что было бы, если сказочные герои жили среди нас в наше время?» Как мне кажется, в этом и кроется главная уникальность, ламповость и искренность проекта: вся команда, режиссер, автор сценария, продюсеры и невероятный каст сериала получали удовольствие от того, что они привносят в нашу реальность атмосферу сказки. Все это позволяет сказать, что «Волшебный участок» – главное, сказочное событие этого года», – отмечает продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
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