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Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск»

26 октября
2023 год

Новости кино >>
26 октября 2023
Онлайн-кинотеатр Иви представил свежую тизер-сцену из криминального ромкома «Блеск», все серии которого появятся на платформе уже в этом году. В отрывке героиня Саши Бортич приносит в ломбрад дорогое колье, однако сотрудница комиссионки занижает его стоимость.


По сюжету Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск»

Помимо Бортич в проекте сыграли Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизёв, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алёна Бабенко, Артур Бесчастный, София Сучкова, Вадим Сквирский, Роман Семейко, Варвара Макарова, Александра Киселева, Агата Муцениеце, Настасья Самбурская, Лариса Долина, Юлия Гаврилина, Кузьма Сапрыкин и другие. Режиссёром выступила Мария АграновичThe Тёлки»).
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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:20
Опять Саша Бортич в главной роли. Она же не совмещает в себе все черты актрисы, на которую приятно смотреть и за которой интересно наблюдать. Очень жаль. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 00:55
Вообще не увидел в этом тизере ничего интересного. Зато дешёвые биты вставили в конце. Лучше уже сразу показывайте полноценный трейлер с сюжетом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Алексей АграновичМария АграновичАлёна БабенкоИван БатаревАртур БесчастныйАлександра БортичЕкатерина ВолковаЮлия ГаврилинаЛариса ДолинаАлександра КиселеваКирилл КяроВарвара МакароваАлександр МизёвАгата МуцениецеНастасья СамбурскаяКузьма СапрыкинРоман СемейкоВадим СквирскийСофия Сучкова
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фотографии >>
Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск» фотографии
Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск» фотографии
Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск» фотографии
Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск» фотографии
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