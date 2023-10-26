Саша Бортич пытается продать драгоценности подороже в тизер-сцене сериала «Блеск»

Онлайн-кинотеатр Иви представил свежую тизер-сцену из криминального ромкома «Блеск
», все серии которого появятся на платформе уже в этом году. В отрывке героиня Саши Бортич
приносит в ломбрад дорогое колье, однако сотрудница комиссионки занижает его стоимость.
По сюжету Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.
Помимо Бортич в проекте сыграли Кирилл Кяро
, Иван Батарев
, Александр Мизёв
, Екатерина Волкова
, Алексей Агранович
, Алёна Бабенко
, Артур Бесчастный
, София Сучкова
, Вадим Сквирский
, Роман Семейко
, Варвара Макарова
, Александра Киселева
, Агата Муцениеце
, Настасья Самбурская
, Лариса Долина
, Юлия Гаврилина
, Кузьма Сапрыкин
и другие. Режиссёром выступила Мария Агранович
(«The Тёлки
»).
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