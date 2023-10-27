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Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»

27 октября
2023 год

Новости кино >>
27 октября 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Антона Павлючика «Непростой выбор». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», роли в мини-сериале исполнили Валентина Муравская, Антон Даниленко, Александра Бурьянова и Алина Гольденберг.

Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наша история напоминает, что любовь – это не про «самого себя», а про доверие, поддержку и компромиссы. Пожертвовав чем-то очень важным для себя, приобретаешь во много раз больше», — говорит Валентина Муравская.

По сюжету в жизни Сергея все хорошо – он успешен в строительном бизнесе, встречается с прекрасной девушкой Лерой и планирует приобрести квартиру в Москве. Однако прошлое его никак не отпускает – он постоянно вспоминает свою первую любовь. Жизнь Алины трагически оборвалась прямо перед свадьбой – девушку сбила машина, а ее отец, который был против брака, сообщил Сергею, что спасти ее не удалось.

Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Это чудесная история. А чудо заключается в простых, казалось бы, истинах: не обозлиться, когда невыносимо больно, сохранив доброту в сердце, не идти на компромисс с совестью, даже когда для большинства это уже просто слово. Не спешить судить и всегда, всегда оставаться человеком», — рассказал Антон Даниленко.

Сценарий к сериалу написала Галина Сальгарелли, а музыку — композиторы Анатолий и Егор Зубковы. За визуальную составляющую отвечают оператор Вячеслав Ложковой и художник-постановщик Амил Мовсумов.

Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня – учительница литературы в сельской школе. Марина придумала себе образ идеального мужчины, взятого из художественных произведений, повествующих о светлой, большой любви, который по воле случая совпал с Сергеем. Она не столько влюбилась, сколько поверила в свои же фантазии. Наша задача с режиссером была сделать героиню легкой, наивной, звонкой. Эта история не про пассивную жертвенность, а про героиню, которая видит цель, и сама идет к ней», — поведала о своем персонаже Александра Бурьянова.

В «Непростом выборе» также заняты Юлия Пилипович, Александр Никольский, Евгений Касьяненко, Елена Шемет, Елизавета Руфина, Сергей Замятин и Аксинья Олейник.

Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Алины Гольденберг, «этот проект призывает прислушиваться к своим истинным чувствам, к своему сердцу, не идти на поводу у других людей и делать выбор самостоятельно, с "холодной" головой. На съемках проекта я испытала настоящую бурю эмоций! Сцену, в которой мою героиню сбивает машина, мы снимали без дублера: я переходила дорогу, а автомобиль тормозил в самый последний момент в нескольких сантиметрах от меня. С режиссером мы очень долго продумывали каждую деталь. Не могу сказать, что меня это сильно напугало, но стресс я всё-таки испытала, ведь мы буквально воссоздали аварию».
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 19:01
Актёрский состав интересный и привлекательный, но вот мне кажется, что им нечего делать в таких проектах. Надеюсь, что ещё успеют себя показать в чём-то более интересном читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор» фотографии
Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор» фотографии
Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор» фотографии
Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор» фотографии
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