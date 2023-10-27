В Санкт-Петербурге сняли 23-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки 23-го сезона «Тайн следствия» с Анной Ковальчук в образе старшего следователя Марии Швецовой, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Режиссером выступил Максим Демченко, работавший над предыдущими сезонами. По его словам, «сериал смотрит вся Россия. Есть фанаты и те, кто только присоединился. У нас непростая задача – поддержать уровень зрительского интереса. Как режиссер могу сказать, что гораздо проще снимать новый проект с нуля, нежели продолжать сериал такого масштаба, как "Тайны следствия". Тут нужно уделять внимание огромному количеству деталей и моментов. У нас есть детективная линия, которая должна быть интересной и захватывающей. Есть линия лирическая: с кем будет Мария Сергеевна, что будет с Кораблёвым и его молодой супругой, какие изменения в личной жизни ждут других героев. Плюс линия Петербурга: не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве. Локации мы стараемся не повторять, даже Швецову хотим "заставить" переехать в другую квартиру. Из интересных объектов этого сезона – огромная свалка, где работают бульдозеры, пейзажи там – как из фильмов-катастроф. Также снимали на питерской крыше – такого у нас прежде не было».
По сюжету вскоре после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник, но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову. Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия.
«В этом сезоне я впервые снималась на крыше. Никогда не была на крышах раньше, хотя, наверное, каждый житель нашего города должен это сделать: Петербург с такой высоты непередаваемо красив. По сюжету, я удивляюсь и восхищаюсь, и мне не надо было ничего играть, потому что эмоции были неподдельными. И нам повезло с погодой. Солнце заливало центр города, подворье Оптиной Пустыни, один из самых красивых храмов Петербурга, мосты», — вспоминает Анна Ковальчук.
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