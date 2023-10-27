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У гида Фёдора Федотова будет «Все ОК»

27 октября
2023 год

Новости кино >>
27 октября 2023
В Северной столице отсняли первый съемочный блок 13-серийного драмеди «Все ОК», над которым работают «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва при поддержке Института развития интернета. В новом сериале, чьи съемки также пройдут в Москве, главные роли исполняют Фёдор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Анна Слю, Софья Гершевич, Евгения Добровольская, Алёна Апина, Дава и Владислав Ценёв, уточняет пресс-служба телеканала СТС.

У гида Фёдора Федотова будет «Все ОК»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Нам невероятно повезло: мы побывали в самых красивых местах Петербурга. Для меня это особенный подарок, ведь этот город — мой дом, — делится Фёдор Федотов. — К тому же мне досталась интереснейшая роль. Надеюсь, зритель увидит, с одной стороны, обыкновенного парня со своими проблемами, работой и влюбленностями, а с другой — целый мир, который формируется из его знаний истории, культуры и бесконечной фантазии».

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федотов) привык прятать чувства за цитатами и остротами и открывать душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Осипова, Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придётся пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

У гида Фёдора Федотова будет «Все ОК»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В сериале герой Федотова «встретится» с Николаем I, Петром III, Пушкиным, Лениным, героиней картины «Неизвестная» Крамского и другими персонажами. Мир Ильи создавали сценарист Лев Мурзенко и режиссер Андрей Элинсон. «Для меня это способ признания в любви родному городу — через историю взросления и принятия ответственности главного героя в ярких предлагаемых обстоятельствах. Рефлексирующая комедия — так я определил для себя жанр нашего сериала», — признаеся Элинсон.

Локациями послужили Екатерининский дворец, Русский музей, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Александрия, Мраморный дворец, Гатчина, Павловский дворец, Тучков буян и другие достопримечательности города и области. «Мы побывали во всех знаковых местах. При этом избежали стереотипов, потому что обычно Петербург — это рваная погода: то дождь, то ветер. Мы же показали яркий и солнечный город, без "достоевщины"», — рассказал художник-постановщик Олег Колодько.

Анастасия Корецкая
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Этот проект мы задумали, с одной стороны, как увлекательную киноэкскурсию по самым красивым местам Санкт-Петербурга. С другой — как очень трогательную историю про приемных детей, про то, как чужие дети становятся своими и как меняется человек с их появлением. А жанр позволяет рассказать историю динамично, с эффектными "аттракционами", связанными с историей города и главного героя. Скажем так, Илье нелегко будет пережить то, что на него навалилось, и сказать заветное "Все ОК". Чем все закончится, зрители СТС и наших партнерских онлайн-платформ увидят в следующем году», — говорит шоураннер сериала Анастасия Корецкая.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 17:57
СТС реально сделал очень интересный сериал. По крайней мере по описанию. Хотелось бы посмотреть на всё это в динамике. Мне кажется, что осталось ждать не долго читать далее>>
Всего сообщений: 1
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