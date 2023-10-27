У гида Фёдора Федотова будет «Все ОК»

«Нам невероятно повезло: мы побывали в самых красивых местах Петербурга. Для меня это особенный подарок, ведь этот город — мой дом, — делится Фёдор Федотов. — К тому же мне досталась интереснейшая роль. Надеюсь, зритель увидит, с одной стороны, обыкновенного парня со своими проблемами, работой и влюбленностями, а с другой — целый мир, который формируется из его знаний истории, культуры и бесконечной фантазии».
По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федотов) привык прятать чувства за цитатами и остротами и открывать душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Осипова, Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придётся пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В сериале герой Федотова «встретится» с Николаем I, Петром III, Пушкиным, Лениным, героиней картины «Неизвестная» Крамского и другими персонажами. Мир Ильи создавали сценарист Лев Мурзенко и режиссер Андрей Элинсон. «Для меня это способ признания в любви родному городу — через историю взросления и принятия ответственности главного героя в ярких предлагаемых обстоятельствах. Рефлексирующая комедия — так я определил для себя жанр нашего сериала», — признаеся Элинсон.
Локациями послужили Екатерининский дворец, Русский музей, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Александрия, Мраморный дворец, Гатчина, Павловский дворец, Тучков буян и другие достопримечательности города и области. «Мы побывали во всех знаковых местах. При этом избежали стереотипов, потому что обычно Петербург — это рваная погода: то дождь, то ветер. Мы же показали яркий и солнечный город, без "достоевщины"», — рассказал художник-постановщик Олег Колодько.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Этот проект мы задумали, с одной стороны, как увлекательную киноэкскурсию по самым красивым местам Санкт-Петербурга. С другой — как очень трогательную историю про приемных детей, про то, как чужие дети становятся своими и как меняется человек с их появлением. А жанр позволяет рассказать историю динамично, с эффектными "аттракционами", связанными с историей города и главного героя. Скажем так, Илье нелегко будет пережить то, что на него навалилось, и сказать заветное "Все ОК". Чем все закончится, зрители СТС и наших партнерских онлайн-платформ увидят в следующем году», — говорит шоураннер сериала Анастасия Корецкая.
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