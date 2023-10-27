Игорь Петренко и Александр Устюгов охотятся на опасных преступников в трейлере «Банды Зиг Заг»

По словам Игоря Петренко, «о Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего сериала "Банда Зиг Заг" взяли за основу не самые известные события того времени. Мне было интересно погрузиться в эту историю и узнать немало новых фактов из жизни блокадного Ленинграда, и я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев. Даже во время войны, находясь в отрезанном от всего мира городе, они выполняли свой долг и боролись с преступностью, помогая общему делу — приближению победы. Исторические проекты нередко снимают в павильонах, мы же в основном снимали в самом Санкт-Петербурге, который наши художники сделали максимально похожим на военный Ленинград».
Зимой 1941 года запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Петренко). Он хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но в этот раз его ждет неудача. Бандиты неуловимы, никто и ничего про них не знает. Это бесперспективное дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским (Устюгов), который ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку. Мужчины недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами. Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощеный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасет жизни тысячам ленинградцев. Кроме суровых рабочих испытаний, их ждет и неожиданный конфликт из-за женщины – самоотверженной Юлии (Лисовая), сотрудницы Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.
«Даже во время войны люди очаровываются кем-то, влюбляются, плетут интриги. Моя героиня именно такая – роковая красотка, подруга одного из героев. Мне было интересно прожить этот образ и сняться в проекте, который представляет зрителю новые страницы истории блокадного Ленинграда», — рассказала Екатерина Вилкова.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Сценарий сериала написали Юрий Бессонов и Артемий Королёв, которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок и т.д. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. В них было задействовано множество актеров массовых сцен и каскадеров для сложных трюков с пиротехникой.
«Я бы хотел посвятить этот фильм всем сотрудникам милиции, которые героически противостояли бандитам в то ужасное время. Истинные профессионалы, они каждый день совершали подвиг в блокадном Ленинграде, не получая никаких дополнительных пайков. В конце сериала мы приводим печальную статистику: сколько милиционеров погибло при исполнении и сколько от голода», — говорит генеральный продюсер Star Media Vision Андрей Анохин.
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