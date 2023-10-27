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Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

27 октября
2023 год

Новости кино >>
27 октября 2023
В Абрау-Дюрсо закончились съемки семейной фантастической комедии Дмитрия Суворова «Ждун». Согласно пресс-службе фильма, главные роли в нем исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов, а Никиту и Катю сыграли юные актеры Андрей Андреев и Маргарита Силаева.

Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой
фото: пресс-служба фильма

По сюжету корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты пять световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.

За визуальную составляющую фильма, создаваемого при участии онлайн-кинотеатра Okko, отвечает оператор Павел Капинос. Премьера картины запланирована на 2024 год.
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№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 17:46
Блин, покажите уже трелер! Мне так интересно, как будет выглядеть сам Ждун в кадре. Довольно странно, что про этот мем вспомнили только сейчас. Лучше поздно, чем никогда читать далее>>
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Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
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