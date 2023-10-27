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Юный непоседа вместе с друзьями расследует убийство носорога в трейлере «Детектива Табо»

27 октября
2023 год

Новости кино >>
27 октября 2023
В сети появился трейлер немецкого семейного экшена Мары Айбль-Айбесфельдт «Детектив Табо». В российский широкий прокат картину выпустит 16 ноября кинокомпания «Пионер».



Это история приключений 11-летнего непоседливого мальчика Табо (Литлхохонолофатсо Литлхакаяне), который мечтает стать детективом. Насыщенная красками, необычными животными и – порой – даже опасностями саванна, трогательная дружба между любознательными и отчаянными искателями приключений и невероятные перипетии сюжета – все это ждет юных зрителей и их родителей в кино.

Юный непоседа вместе с друзьями расследует убийство носорога в трейлере «Детектива Табо»

По сюжету, Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но – его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь главному герою и его новой подруге Эмма предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

Семейный фильм про дружбу детей и животных с участием Андреа Савацки снят в стилистике картин «Волк и лев», «Миа и белый лев» и «Мой волк».
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№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 17:44
Очень красиво показали природу. Обычно про Африку снимают что-то мрачное и военное, но здесь прям исключение. Очень добрая и позитивная история! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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