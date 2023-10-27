Юный непоседа вместе с друзьями расследует убийство носорога в трейлере «Детектива Табо»

В сети появился трейлер немецкого семейного экшена Мары Айбль-Айбесфельдт «Детектив Табо
». В российский широкий прокат картину выпустит 16 ноября кинокомпания «Пионер
».
Это история приключений 11-летнего непоседливого мальчика Табо (Литлхохонолофатсо Литлхакаяне), который мечтает стать детективом. Насыщенная красками, необычными животными и – порой – даже опасностями саванна, трогательная дружба между любознательными и отчаянными искателями приключений и невероятные перипетии сюжета – все это ждет юных зрителей и их родителей в кино.
По сюжету, Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но – его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь главному герою и его новой подруге Эмма предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.
Семейный фильм про дружбу детей и животных с участием Андреа Савацки
снят в стилистике картин «Волк и лев
», «Миа и белый лев
» и «Мой волк
».
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