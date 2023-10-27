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Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»

27 октября
2023 год

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27 октября 2023
Режиссер Ольга Городецкая приступила в Санкт-Петербурге к съемкам психологического триллера «Монохром». Фильм создается «Ленфильмом» при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Wink, уточняет пресс-служба «Ростелекома».

Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»
фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Сценарий писался специально под Санкт-Петербург и содержит в сюжете нюансы, которые свойственны этому городу и его атмосфере. В современных реалиях сложно сделать классический триллер. Под классическим триллером многие вспоминают Хичкока. Его наработки и идеи были созвучны тому времени, в которые он снимал. Сейчас сложно найти чистый жанр в кино, скорее это всегда некие авторские интерпретации находок прошлого», — рассказала постановщица.

По сюжету журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После одной из публикаций на нее совершено покушение, и она решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит написать материал о возможном серийном маньяке. По его задумке, публикация может подстегнуть следственные органы к признанию факта, что в городе орудует маньяк. В разных местах Питера, недалеко от канализационных сбросов, всплыло, почти одновременно, три женских тела. На останках есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги. И здесь, и там злоумышленник заплел жертвам косы. Клаудия пройдет сквозь ряд личных испытаний, влюбится в Павла, войдет в сильнейший конфликт с его бывшей девушкой Диной (Стася Венкова), а также чуть не убьет своего собственного отца (Алексей Серебряков), подозревая в нем того самого маньяка, чтобы в итоге найти настоящего убийцу.

Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»
фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Изначально я пришла на эпизодическую роль мамы Клаудии, но во время проб мне предложили главную. Моя героиня — журналист-расследователь. Мы выяснили, что зачастую в России этой профессией занимаются именно женщины. Это очень опасная профессия. Клаудия принципиальная, борется за справедливость, за правду, за честность. Я долго готовилась к этой роли, среди моих друзей и знакомых есть журналисты, с которыми я общалась, за работой которых наблюдала. В любой профессии есть свои нюансы и это самое интересное. Поскольку моя героиня работает с материалом, мне было интересно понять эти детали: как происходит сбор материала, как журналист может сидеть дома, все обрабатывать. Этот "быт" очень помог в создании образа. Впереди у нас сложные съемки, мне предстоит спасаться от потока воды в канализационном коллекторе и плавать под водой с открытыми глазами», — поделилась Елизавета Шакира.

Специально для сцен с водой на окраине города построили большую декорацию канализационного коллектора. Эту конструкцию спроектировали так, чтобы зрителям было страшно наблюдать за героями, но для самих актеров съемки были бы максимально безопасными.

Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»
фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Мы долго разрабатывали эту сложную декорацию коллектора. В ней мы используем для водосброса четыре бака воды. Причем сбрасывать ее можно как одновременно, так и по очереди. Вся вода попадает в гидроизолированный резервуар, который выдерживает до 20 тонн. Сделана декорация из металла с добавлением бетонных блоков и фанеры. В съемках также задействованы улицы Санкт-Петербурга, крематорий, заброшенные здания города и локации в Ленинградской области», — вспоминает продюсер Сергей Касатов.

В фильме также снимаются Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александр Пашутин, Юрий Гальцев, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и другие актеры.

Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»
фото: пресс-служба «Ростелекома»

По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» и генерального продюсера фильма Фёдора Щербакова, «это масштабный художественный проект — именно такими всегда славился "Ленфильм". Психологический триллер — сложный жанр. Картин в этом жанре на студии снималось не очень много, и мы надеемся, что это кино получится и его оценит зритель. История с очень здорово заплетенной детективной интригой с пресловутым вопросом "кто убийца?" — она держит в напряжении до последней минуты. С другой стороны, здесь серьезная интеллектуальная составляющая и полноценное авторское высказывание».
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Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме» фотографии
Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме» фотографии
Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме» фотографии
Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме» фотографии
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