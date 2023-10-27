Елизавета Шакира стала журналисткой в «Монохроме»

Режиссер Ольга Городецкая приступила в Санкт-Петербурге к съемкам психологического триллера «Монохром». Фильм создается «Ленфильмом» при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Wink, уточняет пресс-служба «Ростелекома».
фото: пресс-служба «Ростелекома»
«Сценарий писался специально под Санкт-Петербург и содержит в сюжете нюансы, которые свойственны этому городу и его атмосфере. В современных реалиях сложно сделать классический триллер. Под классическим триллером многие вспоминают Хичкока. Его наработки и идеи были созвучны тому времени, в которые он снимал. Сейчас сложно найти чистый жанр в кино, скорее это всегда некие авторские интерпретации находок прошлого», — рассказала постановщица.
По сюжету журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После одной из публикаций на нее совершено покушение, и она решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит написать материал о возможном серийном маньяке. По его задумке, публикация может подстегнуть следственные органы к признанию факта, что в городе орудует маньяк. В разных местах Питера, недалеко от канализационных сбросов, всплыло, почти одновременно, три женских тела. На останках есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги. И здесь, и там злоумышленник заплел жертвам косы. Клаудия пройдет сквозь ряд личных испытаний, влюбится в Павла, войдет в сильнейший конфликт с его бывшей девушкой Диной (Стася Венкова), а также чуть не убьет своего собственного отца (Алексей Серебряков), подозревая в нем того самого маньяка, чтобы в итоге найти настоящего убийцу.
фото: пресс-служба «Ростелекома»
«Изначально я пришла на эпизодическую роль мамы Клаудии, но во время проб мне предложили главную. Моя героиня — журналист-расследователь. Мы выяснили, что зачастую в России этой профессией занимаются именно женщины. Это очень опасная профессия. Клаудия принципиальная, борется за справедливость, за правду, за честность. Я долго готовилась к этой роли, среди моих друзей и знакомых есть журналисты, с которыми я общалась, за работой которых наблюдала. В любой профессии есть свои нюансы и это самое интересное. Поскольку моя героиня работает с материалом, мне было интересно понять эти детали: как происходит сбор материала, как журналист может сидеть дома, все обрабатывать. Этот "быт" очень помог в создании образа. Впереди у нас сложные съемки, мне предстоит спасаться от потока воды в канализационном коллекторе и плавать под водой с открытыми глазами», — поделилась Елизавета Шакира.
Специально для сцен с водой на окраине города построили большую декорацию канализационного коллектора. Эту конструкцию спроектировали так, чтобы зрителям было страшно наблюдать за героями, но для самих актеров съемки были бы максимально безопасными.
фото: пресс-служба «Ростелекома»
«Мы долго разрабатывали эту сложную декорацию коллектора. В ней мы используем для водосброса четыре бака воды. Причем сбрасывать ее можно как одновременно, так и по очереди. Вся вода попадает в гидроизолированный резервуар, который выдерживает до 20 тонн. Сделана декорация из металла с добавлением бетонных блоков и фанеры. В съемках также задействованы улицы Санкт-Петербурга, крематорий, заброшенные здания города и локации в Ленинградской области», — вспоминает продюсер Сергей Касатов.
По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» и генерального продюсера фильма Фёдора Щербакова, «это масштабный художественный проект — именно такими всегда славился "Ленфильм". Психологический триллер — сложный жанр. Картин в этом жанре на студии снималось не очень много, и мы надеемся, что это кино получится и его оценит зритель. История с очень здорово заплетенной детективной интригой с пресловутым вопросом "кто убийца?" — она держит в напряжении до последней минуты. С другой стороны, здесь серьезная интеллектуальная составляющая и полноценное авторское высказывание».
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