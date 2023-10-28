Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Создатель легендарного «Акиры» Кацухиро Отомо
тизерит в X (социальная сеть, ранее известная как твиттер) новую мангу. Правда, пока мэтр размышляет, какой аудитории лучше адресовать проект: подросткам
или тем, кто старше 18
. 12 октября мангака Хисая Накадзё
, написавшая «Для тебя во всем цвету»
и «Сахарную принцессу
», скончалась из-за болезни сердца. Сингл KICK BACK
от Yunezu
, прозвучавший в опенинге «Человека-бензопилы»
, получил золотой статус в США (для этого нужно продать 500 000 записей). Ранее трек вошел в топ-50 лучших композиций международного чарта Spotify — до Yunezu это не удавалось ни одному японскому исполнителю. На покемонистом
YouTube-канале вышел коротенький, но до ужаса милый коротыш «Детектив Пикачу и тайна пропавшего флана
» (это такой фруктовый или ягодный пирог) от студии Polygon Pictures
(«Рыцари Сидонии
», «Кайна в великом снежном море
»).
Студия Bridge
(«Королевский репетитор
», «Бездарная Нана
») показала постер
продолжения культового сёнэна «Шаман Кинг: Цветы»
. Ранобэ Тисато Абэ
«Ятагарасу
» получит аниме-адаптацию под названием «Ворон не выбирает господина
»: детали экранизации исторического фэнтези пока не сообщаются (но есть арт
). Кэндзи Иваидзава
, прославленный постановщик «Онгаку: Наш звук»
, ранее анонсировал, что готовится экранизировать
«Прекрасную Хину
», однако теперь сообщил, что прежде надеется выпустить еще одно полнометражное аниме. В сети можно посмотреть
первые четыре минуты нового аниме «Приключения дигимонов 02: Начало»
.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о фэнтези «Сжечь ведьму №0.8»
или о сериале
по «Монологу фармацевта»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
У анонсированного
в феврале сериала «Исюра»
, основанного на серии ранобэ Кэйсо
, появился новый (музыкальный!) трейлер. Премьера аниме от студии Passione
(«Гарем рабов в лабиринте другого мира
», «Любовные неудачи
») состоится в январе 2024 года на Disney+
.
Мрачная история разворачивается в фэнтезийном мире, где Король Демонов погиб от рук неизвестного воина. Чтобы определить «истинного» героя, 15 могущественных бойцов-исюра, обладающих уникальными навыками и способностями, примут участие в смертельном турнире.
Режиссерское кресло делят Юки Огава
(«Созерцая колготки
», «Девочка, которая видит это
») и Такэо Такахаси
(«Остров гигантских насекомых
», «Волчица и пряности
»), за скрипт отвечает Кэнта Ихара
(«Сага о Винланде
», «Перерождение дяди
»), над дизайном персонажей работает Ёко Кикути
(«Баскетбол Куроко
», «Золотой Камуй
»), а музыку сочиняет Масахиро Токуда
(«Буллбастер
», «Дека-данс
»). Вступительный трек Shura ni Otoshite
исполняет японская группа Sajou no Hana
, а эндинг Hakka
— Кономи Судзуки
(«Шпионский класс
», «Любовные неудачи
»).
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Макабрический «Человек-дьявол: Плакса»
Манга Асуки Кониси
«Незнакомцы в другой жизни
» получит аниме-адаптацию. Подробности и дата релиза будут чуть позже, а пока можно посмотреть проморолик, посвященный выходу пятого тома первоисточника, где Кирисима Мияма голосом Акиры Исиды
(Хибари
из «Короля огненной охоты
», Акадза
из «Истребителя демонов
») признается невесте в любви.
Японский криминальный авторитет Рэндзи Сомэй заключает перемирие с преступной семьей Мияма и, чтобы закрепить соглашение, решает выдать внучку Ёсино замуж за наследника главы Miyama Group Кирисиму. По случаю помолвки девушка переезжает из Осаки в Токио. Поначалу обаятельный Кирисима относится к будущей жене дружелюбно, но довольно скоро раскрывает истинную сущность и склонность к жестокости.
Экстремальная история любви «Незнакомцы в другой жизни», написанная и проиллюстрированная Асукой Кониси, изначально публиковалась на страничке онлайн-сообщества pixiv под ником Tetsuo, а с августа 2017 года — в журнале Monthly Afternoon
.
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«Мой домашний герой» — обычная семья противостоит якудза
«Король огненной охоты»
вернется со вторым сезоном в январе 2024-го. Производство по-прежнему ведется на студии Signal.MD
(«Слова пузырятся подобно газировке
», «Платиновый исход
»). Вышел тизер.
Сериал основан на ранобэ Риэко Хинаты
о постапокалиптическом мире, где люди, пережившие биологическую войну, изменились настолько, что самопроизвольно сгорают рядом с источниками открытого пламени. Единственные, кто могут защитить человечество, — Пожинатели огня, добывающие энергию из тел лесных монстров.
Над проектом продолжит работать творческая группа
первого сезона, а к команде сэйю
присоединятся Манака Ивами
(Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
», Махиру Сина
из «Ангела по соседству
») и Мао Итимити
(Рэми Аясаки
из «Хоримии
», Каору Ёсикава
из «Дзюндзи Ито: Маньяк
») — они озвучат Юрурухо и Мацури Рури.
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Вспоминаем, что было в первом сезоне «Короля огненной охоты»
Сериал «Становясь волшебницей»
по этти
-манге Акихиро Ононаки
обзавелся новым трейлером (предыдущий можно посмотреть здесь
). Аниме о мистресс-злодейке Утэне Хираги стартует в январе.
Обычная школьница Утэна Хираги фанатеет от местной команды волшебниц и мечтает тоже сражаться со злом. Кошкообразное существо Веналита предлагает ей исполнить мечту, но после трансформации девушка приходит в ужас: костюм из латекса, в руках — магический стек для порки, а сама она — предводительница сил зла. Против воли Утэна вступает в битву с кумирами, но вдруг понимает, что получает неизъяснимое наслаждение, причиняя страдания любимым девочкам-волшебницам.
Добрых девочек из команды «Трес маджия» озвучат:
Харука Ханабиси/Маджента — Каори Маэда
(Тика Ёнэдзава из «Синего оркестра
»).
Сая Минаками/Азул — Маюко Кадзама
(Юи Ясия
из «Плохих девчонок Рокудо
»).
Каоруко Тенкава/Сульфур — Мисаки Икэда
(мальчик из «Путешествия Элайны
»).
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5 сериалов о девочках-волшебницах
На официальном сайте сериала «Ветролом»
от студии CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
») появился новый тизер. Релиз состоится ровно через год после анонса
— в апреле 2024-го.
Чтобы доказать статус лучшего из лучших, Харука Сакура поступает в учебное заведение для правонарушителей «Фурин», известное сильнейшими бойцами и кровавыми драками. Там юноша вливается в школьную банду, охраняющую город от преступных группировок и головорезов.
В ролях:
Харука Сакура — Юма Утида
(Рэо Микагэ
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Акихико Нирэи — Сёя Тиба
(Ко Минамото из «Туалетного мальчика Ханако
»).
Хадзимэ Умэмия — Юити Накамура
(Сатору Годзё
из «Магической битвы
»).
Хаято Суо — Нобунага Симадзаки
(Харуя Нандзё из «Опасности в моем сердце
»).
Кётаро Сугисита — Коки Утияма
(титульный Ямада
из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»).
Тома Хираги — Рёта Судзуки
(Рюсуй Нанами
из «Доктора Стоуна
»).
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«Я к этому привыкну» — абсурдистская комедия об эстраде и школьных драках
Бонус
: IMAX-постер «Семьи шпиона — Код: Белый»
, который выйдет в японский прокат 22 декабря.
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