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Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

28 октября
2023 год

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28 октября 2023

Создатель легендарного «Акиры» Кацухиро Отомо тизерит в X (социальная сеть, ранее известная как твиттер) новую мангу. Правда, пока мэтр размышляет, какой аудитории лучше адресовать проект: подросткам или тем, кто старше 18. 12 октября мангака Хисая Накадзё, написавшая «Для тебя во всем цвету» и «Сахарную принцессу», скончалась из-за болезни сердца. Сингл KICK BACK от Yunezu, прозвучавший в опенинге «Человека-бензопилы», получил золотой статус в США (для этого нужно продать 500 000 записей). Ранее трек вошел в топ-50 лучших композиций международного чарта Spotify — до Yunezu это не удавалось ни одному японскому исполнителю. На покемонистом YouTube-канале вышел коротенький, но до ужаса милый коротыш «Детектив Пикачу и тайна пропавшего флана» (это такой фруктовый или ягодный пирог) от студии Polygon PicturesРыцари Сидонии», «Кайна в великом снежном море»).


Студия BridgeКоролевский репетитор», «Бездарная Нана») показала постер продолжения культового сёнэна «Шаман Кинг: Цветы». Ранобэ Тисато Абэ «Ятагарасу» получит аниме-адаптацию под названием «Ворон не выбирает господина»: детали экранизации исторического фэнтези пока не сообщаются (но есть арт). Кэндзи Иваидзава, прославленный постановщик «Онгаку: Наш звук», ранее анонсировал, что готовится экранизировать «Прекрасную Хину», однако теперь сообщил, что прежде надеется выпустить еще одно полнометражное аниме. В сети можно посмотреть первые четыре минуты нового аниме «Приключения дигимонов 02: Начало».

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о фэнтези «Сжечь ведьму №0.8» или о сериале по «Монологу фармацевта»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
У анонсированного в феврале сериала «Исюра», основанного на серии ранобэ Кэйсо, появился новый (музыкальный!) трейлер. Премьера аниме от студии PassioneГарем рабов в лабиринте другого мира», «Любовные неудачи») состоится в январе 2024 года на Disney+.


Мрачная история разворачивается в фэнтезийном мире, где Король Демонов погиб от рук неизвестного воина. Чтобы определить «истинного» героя, 15 могущественных бойцов-исюра, обладающих уникальными навыками и способностями, примут участие в смертельном турнире.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Режиссерское кресло делят Юки ОгаваСозерцая колготки», «Девочка, которая видит это») и Такэо ТакахасиОстров гигантских насекомых», «Волчица и пряности»), за скрипт отвечает Кэнта ИхараСага о Винланде», «Перерождение дяди»), над дизайном персонажей работает Ёко КикутиБаскетбол Куроко», «Золотой Камуй»), а музыку сочиняет Масахиро ТокудаБуллбастер», «Дека-данс»). Вступительный трек Shura ni Otoshite исполняет японская группа Sajou no Hana, а эндинг HakkaКономи СудзукиШпионский класс», «Любовные неудачи»).

Читать Макабрический «Человек-дьявол: Плакса»
Манга Асуки Кониси «Незнакомцы в другой жизни» получит аниме-адаптацию. Подробности и дата релиза будут чуть позже, а пока можно посмотреть проморолик, посвященный выходу пятого тома первоисточника, где Кирисима Мияма голосом Акиры Исиды (Хибари из «Короля огненной охоты», Акадза из «Истребителя демонов») признается невесте в любви.


Японский криминальный авторитет Рэндзи Сомэй заключает перемирие с преступной семьей Мияма и, чтобы закрепить соглашение, решает выдать внучку Ёсино замуж за наследника главы Miyama Group Кирисиму. По случаю помолвки девушка переезжает из Осаки в Токио. Поначалу обаятельный Кирисима относится к будущей жене дружелюбно, но довольно скоро раскрывает истинную сущность и склонность к жестокости.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Экстремальная история любви «Незнакомцы в другой жизни», написанная и проиллюстрированная Асукой Кониси, изначально публиковалась на страничке онлайн-сообщества pixiv под ником Tetsuo, а с августа 2017 года — в журнале Monthly Afternoon.

Читать «Мой домашний герой» — обычная семья противостоит якудза
«Король огненной охоты» вернется со вторым сезоном в январе 2024-го. Производство по-прежнему ведется на студии Signal.MDСлова пузырятся подобно газировке», «Платиновый исход»). Вышел тизер.


Сериал основан на ранобэ Риэко Хинаты о постапокалиптическом мире, где люди, пережившие биологическую войну, изменились настолько, что самопроизвольно сгорают рядом с источниками открытого пламени. Единственные, кто могут защитить человечество, — Пожинатели огня, добывающие энергию из тел лесных монстров.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Над проектом продолжит работать творческая группа первого сезона, а к команде сэйю присоединятся Манака Ивами (Аканэ Курокава из «Звездного дитя», Махиру Сина из «Ангела по соседству») и Мао Итимити (Рэми Аясаки из «Хоримии», Каору Ёсикава из «Дзюндзи Ито: Маньяк») — они озвучат Юрурухо и Мацури Рури.

Читать Вспоминаем, что было в первом сезоне «Короля огненной охоты»
Сериал «Становясь волшебницей» по этти-манге Акихиро Ононаки обзавелся новым трейлером (предыдущий можно посмотреть здесь). Аниме о мистресс-злодейке Утэне Хираги стартует в январе.


Обычная школьница Утэна Хираги фанатеет от местной команды волшебниц и мечтает тоже сражаться со злом. Кошкообразное существо Веналита предлагает ей исполнить мечту, но после трансформации девушка приходит в ужас: костюм из латекса, в руках — магический стек для порки, а сама она — предводительница сил зла. Против воли Утэна вступает в битву с кумирами, но вдруг понимает, что получает неизъяснимое наслаждение, причиняя страдания любимым девочкам-волшебницам.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

Добрых девочек из команды «Трес маджия» озвучат:

Харука Ханабиси/Маджента — Каори Маэда (Тика Ёнэдзава из «Синего оркестра»).
Сая Минаками/Азул — Маюко Кадзама (Юи Ясия из «Плохих девчонок Рокудо»).
Каоруко Тенкава/Сульфур — Мисаки Икэда (мальчик из «Путешествия Элайны»).

Читать 5 сериалов о девочках-волшебницах
На официальном сайте сериала «Ветролом» от студии CloverWorksСемья шпиона», «Эта фарфоровая кукла влюбилась») появился новый тизер. Релиз состоится ровно через год после анонса — в апреле 2024-го.


Чтобы доказать статус лучшего из лучших, Харука Сакура поступает в учебное заведение для правонарушителей «Фурин», известное сильнейшими бойцами и кровавыми драками. Там юноша вливается в школьную банду, охраняющую город от преступных группировок и головорезов.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

В ролях:

Харука Сакура — Юма Утида (Рэо Микагэ из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Акихико Нирэи — Сёя Тиба (Ко Минамото из «Туалетного мальчика Ханако»).
Хадзимэ Умэмия — Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы»).
Хаято Суо — Нобунага Симадзаки (Харуя Нандзё из «Опасности в моем сердце»).
Кётаро Сугисита — Коки Утияма (титульный Ямада из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»).
Тома Хираги — Рёта Судзуки (Рюсуй Нанами из «Доктора Стоуна»).

Читать «Я к этому привыкну» — абсурдистская комедия об эстраде и школьных драках
Бонус: IMAX-постер «Семьи шпиона — Код: Белый», который выйдет в японский прокат 22 декабря.

Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю

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Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю фотографии
Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю фотографии
Этих школьников боялись даже короли демонов: главные новости аниме за неделю фотографии
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