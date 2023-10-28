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«Дитя раздора» с Виолеттой Давыдовской и Дмитрием Лавровым стартует в конце октября

28 октября
2023 год

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28 октября 2023

Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» продолжится 30 и 31 октября в 19:00 показом восьмисерийной мелодрамы Юрия Поповича «Дитя раздора» с Виолеттой Давыдовской, Владимиром Колгановым и Дмитрием Лавровым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Дитя раздора»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка – муж бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость супруга готова прощать бесконечно: для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает. Героиня вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.

В первый день ноября зрительницы смогут посмотреть «Грибной дождь» с Марией Капустинской, Андреем Горбачёвым и Дмитрием Мурашевым про романтические перипетии кардиолога Натальи, спасшей жизнь своему мужу и в то же время встретившей новую любовь. 2 ноября состоится премьера «Супермамы для Казановы», в которой сыграли Ирина Крутик, Егор Попов и Дмитрий Попов. В этом мини-сериале в эпицентре событий окажется завуч полиграфического колледжа при типографии Аделина, чей сын Семён, вырвавшись из-под контроля «супермамы», набрал кредитов. Завершится неделя премьер 3 ноября «Переворотом» с Надеждой Бахтиной, Александром Арсентьевым, Анной Клинской и Артёмом Осиповым. Это история Ольги Шумилиной, чья счастливая жизнь переворачивается после того, как ее любимый муж Олег попадает в автокатастрофу с любовницей Светланой.
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