«Дитя раздора» с Виолеттой Давыдовской и Дмитрием Лавровым стартует в конце октября

По сюжету семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка – муж бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость супруга готова прощать бесконечно: для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает. Героиня вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.
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