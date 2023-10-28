Гран-при «Послания к человеку» получил фильм о последнем дне приговоренного к казни

27 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, были объявлены лучшие фильмы «Послания к человеку». Гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 240 тысяч рублей за лучший фильм Фестиваля получила игровая 28-минутная картина Мо Хараве «А родители придут со мной повидаться?» (Will my parents come to see me), сделанная в копродукции Сомали, Австрия и Германии. Фильм рассказывает о последнем дне человека, приговоренного к казни.
фото: кадр из фильма «А родители придут со мной повидаться?»
Лучшими фильмами международного конкурса стали анимационная лента «Сука» (The Bitch), режиссер Карла Мело Гамперт (Франция, Колумбия), и полнометражный документальный фильм «Осколки неба» (Fragments from Heaven), режиссер Аднане Барака (Марокко, Франция). Обе ленты получили приз «Кентавр» и 80 тысяч рублей. Российский участник основного конкурса, фильм «Сумерки»Владимира Эйснера удостоен столь же ценной награды за режиссуру.
Приз жюри прессы с формулировкой «За соединение традиционного киноповествования с радикальной перформативностью» вручили картине из США «Признания доброй самаритянки», снятой режиссеркой Пенни Лейн.
Полный список победителей читайте на сайте кинофестиваля, который проходил с 20 по 28 октября.
«В этом году фестиваль «Послание к человеку» получился именно таким, как мы привыкли его видеть: огромное количество премьер и новых фильмов, широкая конкурсная программа, в которую вошли 63 фильма абсолютно разных жанров со всех континентов мира. За эти 8 дней на наши показы в кинозалы и на другие мероприятия фестиваля пришло более 9 тысяч человек, что показало неугасающий интерес зрителей к достойному, интересному, яркому кино. Этот интерес поддержали и любители кино, и зрители, и представители индустрии. В этом году мы показали беспрецедентное количество фильмов – 189 картин из 44 стран. Фестиваль продолжает притягивать кинематографистов со всех концов света, чему мы невероятно рады», – поделился Президент кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель.
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