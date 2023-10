Гран-при «Послания к человеку» получил фильм о последнем дне приговоренного к казни

фото: кадр из фильма «А родители придут со мной повидаться?»



27 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, были объявлены лучшие фильмы «Послания к человеку». Гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 240 тысяч рублей за лучший фильм Фестиваля получила игровая 28-минутная картина(Will my parents come to see me), сделанная в копродукции Сомали, Австрия и Германии. Фильм рассказывает о последнем дне человека, приговоренного к казни.Лучшими фильмами международного конкурса стали анимационная лента(The Bitch), режиссер Карла Мело Гамперт (Франция, Колумбия), и полнометражный документальный фильм(Fragments from Heaven), режиссер(Марокко, Франция). Обе ленты получили приз «Кентавр» и 80 тысяч рублей. Российский участник основного конкурса, фильм «Сумерки» Владимира Эйснера удостоен столь же ценной награды за режиссуру.Победителем Национального конкурса стала картина Никиты Ефимова Предлагаемые обстоятельства ». Ей присужден приз «Кентавр» и 50 тыя рублей. Второй по значимости наградой в этой категории награждена работа Яны Рейнсон Циркус », она получила Приз Жюри и 30 тысяч рублей.Приз жюри прессы с формулировкой «За соединение традиционного киноповествования с радикальной перформативностью» вручили картине из США, снятой режиссеркойПолный список победителей читайте на сайте кинофестиваля, который проходил с 20 по 28 октября.», – поделился Президент кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель