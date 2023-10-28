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В Москве состоится образовательный семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов «Искусство питчинга»

28 октября
2023 год

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28 октября 2023

С 30 октября по 1 ноября Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Согласно пресс-службе мероприятия, программа рассчитана на кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов. Ведущие эксперты киноотрасли проведут серию тренингов по защите дебютных кинопроектов, помогут научиться справляться с волнением, структурировать и отточить подачу своей работы на публичной защите. Информационную поддержку интенсиву оказывают «Бюллетень кинопрокатчика», «Кино-Театр.Ру» и радио «Говорит Москва».

В Москве состоится образовательный семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов «Искусство питчинга»
фото: пресс-служба семинара-интенсива

В основе программы — индивидуальные консультации по каждому заявленному проекту, прошедшему предварительный отбор, публичные сессии вопросов-ответов, разборы кейсов и репетиции. В открытии и работе «Искусства питчинга» примут участие министр культуры Ольга Любимова и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко. По словам Любимовой, «участие в питчингах для дебютантов — значимый этап для старта профессиональной карьеры, этот шанс важно использовать максимально эффективно. Уверена, что комплексный подход к подготовке выступлений и работа с авторитетными экспертами отрасли помогут молодым режиссерам и продюсерам сделать презентации их первых проектов оригинальными и убедительными».

Образовательную программу семинара-интенсива предваряют индустриальные круглые столы. 30 октября в 11:30 состоится «Индекс настроений дебютантов». Впервые будут представлены результаты масштабного отраслевого исследования, в основе которого лежит детальный опрос кинематографистов, делающих первые шаги в большом кино: о мечтах и страхах в профессии, тематических и жанровых предпочтениях. После презентации исследования запланировано открытое обсуждение результатов с лидерами отрасли. В дискуссии примут участие исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Фёдор Соснов, советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, Андрей Золотарёв и Жора Крыжовников. Далее состоится круглый стол «Продам дебют. Дорого», на котором продюсеры, работающие с дебютантами, представители кинотеатров и дистрибьюторы расскажут, как сделать так, чтобы дебютное кино оправдывало бюджет и зарабатывало больше. К дискуссии приглашены Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Антон Калинкин, Наталья Мокрицкая и президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Читать «Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство

Тренерами интенсива выступят директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев, киновед Алёна Сычёва, основатель студии RGBY Павел Борейко, Евгений Григорьев, Владимир Головнёв и Иван И. Твердовский. В рамках образовательного блока пройдет тренинг «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам», где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит, а также будут даны практические советы дебютантам. Ведущие тренинга «Внимание на экран: визуализация проекта с выгодной стороны» объяснят, как сделать презентацию стильной, яркой и запоминающейся. Кроме того, эксперты разберут несколько защит 2022 года, обратят внимание на структуру выступлений, визуализацию проектов и работу дебютантов с экспертной аудиторией, сидящей в зале. К участию в семинаре-интенсиве приглашены победители прошлогоднего питчинга, которые поделятся наработанными и эффективными, выигрышными тактиками.

31 октября состоится мастер-класс «Важность нетворкинга» от бывшей разведчицы-нелегала, полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой и ее супруга бывшего разведчика-нелегала, полковника Службы внешней разведки в отставке Андрея Безрукова. Эксперты расскажут о важности нетворкинга, социализации и приемах налаживания связей, которые можно применять в обычной жизни. Завершится «Искусство питчинга» генеральным «прогоном» в Минкультуры РФ: дебютанты получат уникальную возможность отрепетировать свою защиту на той самой сцене, где им придется совсем скоро выступать перед экспертами.
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