Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»

В Ленинградской области завершились съемки драмы Михаила Шевчука «Воплощение» производства кинокомпании «Пророк». Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
По сюжету на пороге учительницы Анны Сергеевны, живущей в небольшом городке, однажды появляется Странник, который называет себя ее мужем Артёмом, пропавшим на войне. Женщина действительно давно ждет супруга, обивая пороги военкомата, но поверить Страннику не может. Вот только этот человек знает все сокровенные вещи, мечты и желания, которые знал только Артем.
«Мы с Мишей Шевчуком очень давно знакомы, еще со студенческих времен, но никогда не работали вместе. Когда мне поступило от него предложение сняться, и я прочитала сценарий, мне показалось, что это какая-то притча, история вне времени и пространства о том, что люди должны быть вместе, что они должны любить друг друга. У нас необыкновенная команда, очень много молодых актеров, которые, что сейчас очень редко, не играют, а по-настоящему проживают трагедию. У нас очень чистая история, и мне хочется, чтобы наш фильм нашел своих зрителей», — рассказала Ольга Кабо.
Съемки проходили на берегу Финского залива в рыбацком поселке Смолячково Ленинградской области. Во время съемок из-за шторма снесло пирс, который строили несколько месяцев, и исполнительницу главной роли Анастасию Шевчук едва не унесло в море.
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