Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»

28 октября
2023 год

Новости кино >>
28 октября 2023
В Ленинградской области завершились съемки драмы Михаила Шевчука «Воплощение» производства кинокомпании «Пророк». Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»
фото: пресс-служба фильма


По сюжету на пороге учительницы Анны Сергеевны, живущей в небольшом городке, однажды появляется Странник, который называет себя ее мужем Артёмом, пропавшим на войне. Женщина действительно давно ждет супруга, обивая пороги военкомата, но поверить Страннику не может. Вот только этот человек знает все сокровенные вещи, мечты и желания, которые знал только Артем.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Шевчук, Илья Черныш, Ольга Кабо, Юрий Кригер и Александр Новиков. Режиссер Михаил Шевчук выступил также автором сценария и продюсером ленты. За визуальную составляющую отвечает оператор Виктор Макаров.

Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»
фото: пресс-служба фильма

«Мы с Мишей Шевчуком очень давно знакомы, еще со студенческих времен, но никогда не работали вместе. Когда мне поступило от него предложение сняться, и я прочитала сценарий, мне показалось, что это какая-то притча, история вне времени и пространства о том, что люди должны быть вместе, что они должны любить друг друга. У нас необыкновенная команда, очень много молодых актеров, которые, что сейчас очень редко, не играют, а по-настоящему проживают трагедию. У нас очень чистая история, и мне хочется, чтобы наш фильм нашел своих зрителей», — рассказала Ольга Кабо.

Съемки проходили на берегу Финского залива в рыбацком поселке Смолячково Ленинградской области. Во время съемок из-за шторма снесло пирс, который строили несколько месяцев, и исполнительницу главной роли Анастасию Шевчук едва не унесло в море.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   28.10.2023 - 17:01
Кажется, что этот фильм будет полон эмоций и загадок. Главные роли исполнили талантливые актеры. Интересно, что режиссер Михаил Шевчук также выступил автором сценария и продюсером фильма. И съемки на берегу... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна
Ольга Кабо, Павел Савинков и Ваня Дмитриенко сыграли во втором сезоне «Родкома»
персоны
Ольга КабоЮрий КригерВиктор Макаров (III)Александр НовиковАнастасия ШевчукМихаил Шевчук
фильмы
Воплощение

фотографии >>
Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение» фотографии
Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение» фотографии
Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение» фотографии
Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Заразилова
26 октября ушла из жизни актриса Нина Заразилова.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Роза Макагонова
Евгения Малахова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Нино Кастельнуово
Ивона Катажина Павляк
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Лорен Холли
Иларион Чобану
Марта Этура
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram