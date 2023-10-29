Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри

Среди причин смерти фигурирует остановка сердца, однако точной информации пока нет. Актера нашли утонувшим в джакузи в его лос-анджелесском доме. Признаков насильственной смерти и наркотики полиция не обнаружила. Перед смертью он два часа играл в пиклбол.
Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в штате Массачусетс. Еще в раннем детстве переехал в Канаду после развода родителей — они с матерью поселились в Оттаве, где она вскоре стала советником, а позже и пресс-секретарем премьер-министра Пьера Трюдо. Серьезно занимался теннисом, а в свободное время пытался играть, и в 15 лет оба этих увлечения привели его в Лос-Анджелес, к отцу — актеру Джону Беннетту Перри.
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