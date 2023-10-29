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Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри

29 октября
2023 год

Новости кино >>
29 октября 2023
Не стало звезды «Друзей», популярного американского актера Мэттью Перри. Ему было 54 года, уточняет TMZ.

Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри
фото: в образе Чендлера Бинга

Среди причин смерти фигурирует остановка сердца, однако точной информации пока нет. Актера нашли утонувшим в джакузи в его лос-анджелесском доме. Признаков насильственной смерти и наркотики полиция не обнаружила. Перед смертью он два часа играл в пиклбол.

Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в штате Массачусетс. Еще в раннем детстве переехал в Канаду после развода родителей — они с матерью поселились в Оттаве, где она вскоре стала советником, а позже и пресс-секретарем премьер-министра Пьера Трюдо. Серьезно занимался теннисом, а в свободное время пытался играть, и в 15 лет оба этих увлечения привели его в Лос-Анджелес, к отцу — актеру Джону Беннетту Перри.

Читать рецензию «Друзья: Воссоединение»: Эпизод, в котором они встретились спустя 17 лет

В 1984-м дебютировал в сериале «Чарльз в ответе». Прославился благодаря роли Чендлера Бинга в «Друзьях». Запомнился образами, созданными в фильмах «Девять ярдов», «Десять ярдов», «Малыш», «Мошенники», «Папе снова 17» и «Поспешишь, людей насмешишь». В 2021-м сыграл вместе с коллегами по культовому сериалу в картине «Друзья: Воссоединение».

На счету Мэттью Перри 57 ролей, семь продюсерских работ, четыре сценария, один поставленный эпизод сериала «Клиника» и шесть престижных наград.
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Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри фотографии
Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри фотографии
Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри фотографии
Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри фотографии
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