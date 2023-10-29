Не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри

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Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом

29 октября

Премьера мультсериала «Шурик и Шарик» состоится 2 ноября

В этот день Okko покажет первые две серии, далее эпизоды будут выходить еженедельно