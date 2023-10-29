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Премьера мультсериала «Шурик и Шарик» состоится 2 ноября

29 октября
2023 год

Новости кино >>
29 октября 2023
В Okko 2 ноября стартует пятисерийный анимационный ситком «Шурик и Шарик» производства студии «Феникс». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, вдохновленный мемами и веб-сериалами 2010-х мультфильм будет доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей платформы.



По сюжету в вымышленном городе Подмосковске снимают квартиру трое молодых ребят: робкий и неказистый парень Шурик и его друзья — «предприниматель высшей бизнес-лиги» Жора и расслабленный Платон. У троицы есть еще один замечательный сосед — четвероногий Шарик, собака породы «английский буль-бультерьер», который никогда не даст заскучать друзьям. Персонажи живут в узнаваемых, но доведенных до абсурда ситуациях. Героям предстоит столкнуться с поиском работы, первой любовью, проблемой заработка денег, походами к врачу и даже встречей выпускников.

Для записи реплик Шарика были привлечены настоящие четвероногие артисты: пес-актер Бенджамин и собаки из собачьего приюта «Ника». Главных героев мультсериала озвучивают их же создатели: Шурика — Фёдор Павлов, Платона — Никита Диченко, а Жору — Андрей Афанасьев.

Премьера мультсериала «Шурик и Шарик» состоится 2 ноября
фото: youtube.com

Пилотная серия ситкома на YouTube-канале студии «Феникс» стала вирусной и набрала полтора миллионов просмотров. В Okko 2 ноября стартуют первые две серии, далее эпизоды будут выходить еженедельно.
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