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Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом

29 октября
2023 год

Новости кино >>
29 октября 2023
Анастасия Морозовская, Василий Шмаков и Алексей Гоман сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Романа Романцова «Одноклассники. Бывших не бывает», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

По словам Василия Шмакова, «эта история показывает, как важна семья и отношения, что можно без денег и связей вместе решить любые проблемы и сохранить самое дорогое».

Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрительниц ожидает история школьной учительницы Ольги Гоголевой. У нее счастливая семья — муж Сергей, с которым они вместе еще со школы, и сын Костя. Ничего не предвещало беды спокойному течению их жизни со своими заботами и трудностями, пока на встрече одноклассников не появился Владимир Дудников, таинственно исчезнувший сразу после окончания школы. Трудно поверить, что этот успешный и уверенный в себе красавец — тот самый застенчивый Володя, когда-то безнадежно в нее влюбленный и которому 20 лет назад она предпочла Сергея. Ольга очень встревожена и чувствует опасность, ведь его внезапное появление не предвещает ничего хорошего.

«Моя героиня — добрая, верная, преданная и самоотверженная. Она очень храбрая, точно пример для подражания во многом. Она не совершает высокоморальных подвигов, она никого из огня не спасает, но делает то, что по силам далеко не всем мужчинам — берет ответственность за свою семью, лишая себя свободы», — поведала о своем персонаже Анастасия Морозовская.
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Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает» с Алексеем Гоманом фотографии
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